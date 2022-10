Les quatre de la Josefa Pérez

Josefa Pérez. Els sona? Saben qui és? D’entrada, és probable que no. Però a través d’ella podem establir una cronologia que ens sintetitzarà la magnitud dels últims dos anys i mig. On érem, on som. El resum d’una lluita titànica que la nostra ment fugissera comença a diluir. Josefa Pérez és una veïna de l’Hospitalet de 91 anys i va ser la primera persona a Catalunya a rebre la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, un 27 de desembre del 2020 que ara ens sona fins i tot llunyà. Fa deu dies va ser també l’encarregada d’estrenar oficialment la campanya de la quarta dosis.

Quan, fa tot just 21 mesos, la Josefa s’arremangava per rebre la primera punxada, la Cerdanya estava tancada amb rigorosos controls policials perquè s’hi havia decretat un confinament encara més estricte que a la resta del país. Aquell mateix dia s’havien registrat a tot Catalunya 1.027 positius nous i la pressió hospitalària no parava de créixer. A la Catalunya central es preveia administrar menys d’un miler de dosis setmanals. Era una jornada per a l’esperança, surant en un mar d’incerteses i d’indicadors negatius.

Josefa Pérez va tornar a ser la primera persona a rebre la segona dosis el 17 de gener del 2021, un moment en què la covid s’acarnissava amb els avis de la residència de Solsona, amb un brot que en aquella data havia causat vint defuncions. La mobilitat estava restringida als límits comarcals perquè s’arrossegava l’efecte contagi de les (ja acotades) festes de Nadal, i a les escoles de la Catalunya Central la represa havia obligat a confinar prop d’un centenar de grups-classe. Aquell dia, a Catalunya hi havia 2.809 ingressats per covid-19 i arribaven menys vials de la vacuna dels previstos.

La tercera dosis la va estrenar la Josefa el 17 de setembre del 2021. En aquella data, Salut notificava a Catalunya 216 pacients a l’UCI, 629 més d’ingressats, 652 nous casos i 13 defuncions més. A Manresa, els centres sanitaris s’anaven apropant al mig miler de morts acumulats pel virus des de l’inici de la pandèmia. La proliferació dels botellons era tema de debat pel tancament que es mantenia en l’oci nocturn, i la restauració, molt limitada, clamava per poder ampliar aforaments.

Josefa Pérez va ser, novament, la imatge de l’inici de la campanya de la quarta dosis el 26 de setembre passat. Regió7, que ha fet un seguiment extensiu i exhaustiu des d’aquell no tant llunyà març del 2020 de l’evolució de la pandèmia (amb una hemeroteca i uns registres que quedaran documentats per a la història), informava que, per sisena setmana consecutiva, la xifra d’ingressats per coronavirus a l’hospital de Manresa era mínima, cap d’ells a l’UCI, i que en l’última setmana no s’havia registrat cap defunció.

La Josefa ens traça un camí que ha estat terriblement costerut, però que, ara sí, sembla que fa baixada. Malgrat tot, compte, que algun obstacle no es posi en un mal pas.