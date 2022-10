Mediterrània 25 anys

Ara fa 25 anys arribava a Manresa la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, una aposta de la Generalitat per establir un nou mercat estratègic al país adreçat als espectacles de cultura popular. Un certamen que aterrava a Manresa aprofitant la llavor de la Festa de Cultura Popular del Bages i que es transformava en una fira de contractació. En aquest primer quart de segle, el camí seguit pel certamen manresà no ha estat fàcil, inicialment per la dificultat de definir les claus d’un discurs per a un gènere considerat més passat que futur. L’aposta, però, va anar arrelant en una ciutat que, a poc a poc, es va fer seva una fira que ha estat clau per desacomplexar els materials de cultura popular tant en l’àmbit artístic com en el professional. La Mediterrània -el nom amb el qual es va batejar el mercat el 2004- s’ha convertit en un aparador cobejat que viu un gran moment gràcies a un canvi de mentalitat que té molt a veure amb un canvi generacional: nous artistes que conceben la cultura popular com a material creatiu contemporani. Sense més ni més. Estereotips que una fira que està de celebració ha ajudat a trencar.