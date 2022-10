Exposició de 80 anys de la Unió Esportiva Calaf

La primera setmana de setembre, coincidint amb la Festa Major de Calaf, al local conegut com a Cal Cisteller, de Josep Miquel Canela (que havia estat president de la Unió Esportiva Calaf), hi va haver una exposició de gairebé mil fotografies referents a la vida d’aquesta entitat esportiva, concretament des de l’any 1940 fins al 2000. El local havia estat cedit per la Conxita, la filla de l’expresident.

Aquesta exposició és conseqüència d’un pacient i constant treball de recull i recerca de fotografies d’aquest període, que havia anat acumulant en el decurs dels anys, sobretot quan jo mateix en vaig ser directiu. Durant una setmana foren unes dues-centes persones les que van passar a gaudir d’unes fotografies que els eren molt familiars. D’aquí que l’actual directiva de la Unió Esportiva Calaf en recollís més d’un centenar de signatures per tal de sol·licitar a l’Ajuntament de Calaf un local a fi que aquesta exposició pugui ser visitada de forma permanent, perquè forma part de llargs anys d’història d’una entitat esportiva cabdal al nostre municipi. Per la meva banda no poso cap inconvenient a fer donació d’aquestes fotografies, que formaven part d’una col·lecció personal, per tal de poder-ne gaudir tota la gent de Calaf, els coetanis de temps passats, els actuals i –sobretot– els futurs. La història la fan els pobles i, en aquesta història, les entitats esportives en són una part fonamental.