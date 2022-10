Senyora il·lustre

Maria Matilde Almendros, una dona del món de la comunicació i l’espectacle, va ser elevada ahir a la Galeria de Manresans Il·lustres, dins la qual serà l’única dona laica i contemporània. La immensa majoria dels que decoren parets municipals amb els seus retrats enfosquits són personatges dels quals costa recordar què van fer per merèixer la distinció. De fet, en molts casos, és dubtós que fossin aclamats unànimement per la gent del seu temps, i és encara més dubtós que els mèrits pels quals van ser reconeguts fossin considerats dignes de reconeixement en els nostres dies. El cas d’Almendros és completament diferent. La radiofonista i actriu formada a Ràdio Manresa va ser realment reconeguda i apreciada pel seu treball radiofònic en la Catalunya grisa del franquisme, i va deixar empremta per haver estat de les primeres a utilitzar el català a les ones en un moment en què la ràdio sonava tot el dia a les cases. Almendros no només és la primera dona laica, sinó una de les primeres figures que, passat el temps, segurament hi haurà poca discussió sobre que la seva època i la seva gent la van fer realment il·lustre.