Gràcies a les xarxes socials, hem vist un vídeo que ha regirat consciències, tertúlies i, fins i tot, la fiscalia. S’han vist rituals gregaris masclistes inacceptables com a part de les novatades de començament de curs. No és un fet puntual perquè han sortit vídeos de promocions anteriors entonant càntics on no falten salutacions nazis i crits de Sieg Heil.

Aquí uns elements per a la reflexió.

Són tots aquests nois d’ultradreta i radicals? Segurament que no, però estan normalitzant discursos intolerables arrelats a la societat. Amb aquestes conductes sexistes i càntics masclistes reprovables, inciten a la caça i a l’assetjament i es mostren com a éssers superiors posant les noies un esglaó per sota. Estan personificant les arrels més profundes del masclisme on es veu la dona com a objecte de desig i persecució.

Les xarxes socials bullen amb el tema i n’hi ha per a tots els gustos. No estem parlant d’una broma sense importància, sinó d’uns fets amb unes arrels molt concretes. Uns fets coneguts per la universitat i per l’Orde dels Agustins que dirigeixen el Col·legi, que ha anat permetent i naturalitzant al llarg dels anys, abonant un silenci que feu que futures generacions ho trobessin la mar de normal. Mentre una part de la societat s’escandalitza, una altra, incloses algunes noies i alguns mitjans com l’ABC (per posar un exemple) ho justifiquen perquè és una «tradició» que s’ha tret de context. En quin context es pot justificar un comportament cavernari que entén les dones com a subjecte passiu i l’ofensa i la humiliació com una broma?

Ara que s’ha fet públic i ha creat debat, correm-hi tots! Es castiga el que cridava més i s’obliga els nois a fer classes de civisme! Valga’m Déu! És un tema d’actituds a arreglar, posant sobre la taula la immoralitat d’aquests fets i paraules i creant un estat de reflexió que ha de suscitar la vergonya dels joves que ho han fet, així com de la institució. Cal anar contra els nois o contra els que recolzen aquestes tradicions i fan ulls clucs? Es tracta d’educar en valors i bons estàndards ètics, així com crear bons protocols d’assetjament, sobretot tenint en compte que són centres que segreguen per sexes i tenen un concert amb la Universitat pública de la Complutense. On queden les seves polítiques d’igualtat?

El masclisme no coneix de classes ni espectres socials ni econòmics. Estudis parlen del 20% dels joves entre 15 i 29 anys que nega l’existència de la violència de gènere. És greu constatar que un de cada cinc homes joves veu la violència de gènere com un invent ideològic, el doble que fa quatre anys.

Experts diuen que la tendència coincideix amb l’auge de l’extrema dreta a les institucions que difon de manera organitzada bulls carregats d’odi, menyspreu i violència verbal cap a les dones, les persones LGTBI, les persones migrants... Es tracta d’un discurs que cala a la societat i que legitima actituds masclistes, xenòfobes, discriminatòries i racistes. Estem parlant d’un feixisme blanquejat amb mentides que legitima la violència. S’escuden en la llibertat d’expressió i en els drets de tothom per negar els altres. Utilitzen la democràcia per imposar les formes dictatorials.

Cal un canvi de paràmetres en la societat, no només en l’àmbit feminista, sinó també en el món i el pensament dels homes?