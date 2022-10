Concessions als de sempre

Finalment, l’Ajuntament ha aprovat que l’empresa que gestionarà la recollida de residus a Manresa durant els pròxims 11 anys serà, per sorpresa de ningú, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). L’empresa ha guanyat un concurs continuista i fet a mida i, així, seguirem subcontractant una empresa que no té cap respecte pels drets laborals dels seus treballadors, com va demostrar enviant il·legalment treballadors de Manresa a Salt per boicotejar la vaga que hi feien i que, a més, ha protagonitzat diversos accidents de maquinària pesant, afortunadament sense danys personals. Des de Fem Manresa consideràvem que aquests havien de ser fets més que suficients per garantir que aquesta empresa deixés de prestar aquest servei, però suposem que la relació de 28 anys entre l’empresa i l’Ajuntament ha pesat més que aquestes consideracions.

Una evidència que una empresa privada com aquesta prioritzarà sempre els seus beneficis és la proposta de personal de Fomento: 145 treballadors, dels quals 86 ho seran a jornada completa i 59 a temps parcial, amb algunes jornades ridículament reduïdes, de fins al 7%. Aquesta estratègia és utilitzada per l’empresa no només per reduir despeses, sinó també amb la finalitat de tenir les treballadores en una situació de més precarietat laboral tot disposant d’una bossa de contractació en constant renovació, evitant així les contractacions indefinides, amb l’objectiu d’assegurar-se la submissió de les treballadores davant les males pràctiques empresarials per por de possibles represàlies. L’equip de govern no només permet aquesta proposta empresarial, sinó que a més la premia atorgant-li la màxima puntuació en l’àmbit de recursos humans. Malauradament, tot indica que la contractació a temps parcial serà la norma en aquest servei, i no pas l’excepció que hauria de ser, malgrat les promeses buides d’alguns sindicalistes que semblen més interessats a donar la cara per l’empresa que pels seus companys.

Compartim la necessitat de canviar el model de gestió de residus a Manresa, cal que reciclem més i millor, però, malauradament, aquesta concessió comença amb mal peu, amb una proposta inacceptable en termes de condicions laborals. La poca determinació del govern municipal en aquest aspecte, així com l’aposta constant per l’externalització de serveis, demostren que les condicions laborals dels seus treballadors no són una prioritat per al govern de la ciutat. És evident que l’Ajuntament no té suficients competències en matèria laboral per canviar les condicions materials de vida de totes les manresanes, però com a mínim hauria de garantir les condicions laborals de tots els seus treballadors, treballin directament o indirecta pel consistori. Cal que l’Ajuntament sigui un exemple de bones pràctiques per a la resta de la ciutat.

Per sort, fins que això no canviï, els i les treballadores de les empreses subcontractades poden comptar amb els sindicats combatius, que no els grocs, i amb sindicalistes que es trenquin la cara per defensar els seus drets i millorar les seves condicions. I a nosaltres sempre ens trobaran per avançar cap a una societat sostenible i justa.