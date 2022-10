Ens veurem al súper

Truco al meu amic Ignasi Llobet i li demano si necessita que li doni un cop de mà al súper. Es veu que hi va anar la Shakira, a comprar, i ho va deixar tot fet un desastre. Que no passa per un bon moment, la Shaki, és evident. La cançó aquesta que ha gravat en un súper de Cal Llobet de Manresa és horrorosament dolenta. De lletra i música. No s’aguanta res. Sí, ja sé que ho està petant a hores d’ara i que tot el món mundial ens mira, però això no treu que no puguis dir que la cançó té delicte de principi a fi. I llàstima, els del súper van tancar el súper tot un dissabte perquè la Shaki s’esbafés pels passadissos i ara el que haurien de fer és obrir-lo com a «supertemàtic», tal qual va quedar després de la gravació. I fer pagar entrada. Ignasi, ho petaries. I amb tu, Manresa oberta al món i cues al carrer per veure el passadís del súper, prop de la zona dels congelats on un paio vestit de Piqué li llança un tret amb un bazuca sense miraments. Sang i fetge. Si això no és transformació, que vingui sant Ignasi i ho reculli tot. I és que ja no sé si és casualitat, o no, que la colombiana hagi triat la ciutat dels infidels per obrir-se en canal. Si ha vingut fins aquí a comprar al súper és que s’ensuma alguna cosa. Trobo que ja triguen els responsables de les campanyes de promoció de la ciutat a aprofitar l’esdeveniment –el més popular des de fa 500 anys– i llançar una nova campanya de promoció al món. Deixa’t caure per la ciutat dels infidels a plorar les teves penes. Sant Ignasi ja ho va fer. La Shaki també. Els regalo l’eslògan. Això sí, Ignasi, has de deixar el súper tal qual surt al vídeo. T’ho demanen si us plau per favor.

Jo, que he passat també els meus moments baixos a la vida, guardo en un calaix alguns escrits i ritmes i rimes malsonants de quan em sentia maltractat pel món i per la vida. I m’arrossegava despetxat pels passadissos més sòrdids dels súpers del món. Arrossegant l’ànima. M’hauríeu d’haver vist. Ni se’m va ocórrer publicar ni ensenyar res a ningú. M’hauria mort de vergonya. Ai las! Un altre error, Garcia, potser hauria triomfat. Vist que en els minuts que he trigat a escriure aquesta oda al súper de cal Llobet, el comptador de visites del vídeo puja i puja vertiginosament per moments flipo. No en sé de fer negocis. Com menys nivell té la cosa més puja d’audiència. Deu anar per aquí, això. Deia la Shakira que ho fa per no haver d’anar al psiquiatre i que això li surt més de bé de preu. És clar, li ho paguem nosaltres. Ens veiem al súper.