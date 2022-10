BeReal versus «Ignatius experience»

Al marge de demostrar el persistent, evident i cada cop més generalitzat predomini de l’anglès quan es busca el component de la novetat i de la modernitat a l’hora d’anomenar una cosa, BeReal i Ignatius experience no tenen res a veure. De les dues n’ha parlat aquesta setmana el diari. BeReal és una aplicació que ja ocupa un espai en el mòbil de molts joves dels que encara estudien –o ho fan veure– que, a priori, es presenta com l’antInstagram, com l’antipostureig, l’anti-staging (altre cop l’anglès), l’antifiltres, l’antialgorisme. Com una aposta per l’espontaneïtat i la frescor del moment. El funcionament és tan poc sofisticat que fins i tot sorprèn que estigui atrapant les generacions que no sabrien com marcar els números en un telèfon fix amb un disc rotatiu. Un cop al dia, en un horari que va canviant, l’app reclama fer una fotografia del moment i pujar-la en dos minuts, amb la idea de no tenir marge per als retocs. El que veuran els altres usuaris és una instantània de la instantània que ha fet l’usuari i, en un requadre, l’usuari, atès que l’aplicació fa que la càmera frontal i la posterior es disparin alhora. L’autor envia la seva i, al mateix temps, rebrà les dels seus amics. A priori, una aplicació totalment naïf, on no hi ha influencers que en puguin treure rèdit. Com fer i fer-se una foto amb una Polaroid (una paraula que sona encara més vintage que el telèfon fix) i deixar-la veure a un conegut. Hi ha qui hi troba la gràcia. Per estar més connectats, diuen.

Ignatius experience, una exposició que es pot veure al Museu Diocesà de Barcelona, ofereix un recorregut guiat per la vida de sant Ignasi de Loiola i trasllada a l’actualitat les experiències que va viure el fundador de la Companyia de Jesús. L’ambició i materialisme de l’Ignasi soldat, el canvi de prioritats de l’Ignasi ferit, la transformació de l’Ignasi pelegrí, la desesperació de l’Ignasi perdut i, finalment, la il·luminació del que va saber trobar un motiu per viure servint als altres. Més enllà de l’originalitat de la proposta, el que destaca de l’experiència que proposa són les preguntes que fa al visitant i els temps de silenci que li deixa perquè es respongui a ell mateix en una conversa íntima en què el mòbil només s’utilitza per connectar-hi els auriculars per escoltar la veu en off que va guiant el recorregut per les diferents sales de la mostra. BeReal i moltes aplicacions que han triomfat es caracteritzen per vendre al seu propietari que aquella i només aquella és la resposta que necessita. Més que mai, el que fan falta són més preguntes.