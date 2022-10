I els trenquen les cames

Bravo per a l’alcalde de Premià de Dalt, que ha tingut la gosadia de contractar l’empresa Desokupa des de l’Ajuntament davant la incapacitat legal de poder ajudar els seus veïns quan els ocupen casa seva. Josep Triadó s’ha atrevit a dir que el rei està despullat.

Si no aconsegueixes que els ocupes se’n vagin en qüestió d’hores, ho tens molt malament. Els Mossos, lligats legalment de mans i peus, ho saben i et suggereixen que recorris a empreses de desocupació perquè et treguin de casa els ocupes o els inquilins que no et paguen el lloguer.

Aquesta periodista va desestimar l’oferta de les empreses de desocupació, ja que arriben a oferir-te: «Els traiem i els trenquem les cames» per un preu que al final resulta rendible. I ha acabat pagant uns quants milers d’euros als inquilins d’un pis familiar heretat perquè marxessin d’una vegada, després de mesos de negociacions, amb el vistiplau i la intermediació de l’Ajuntament de la localitat.

Els inquilins constaven als seus arxius com a pobres i, per això, durant anys no van pagar a les companyies energètiques les factures de la llum, l’aigua i el gas. L’Ajuntament no els va oferir mai cap habitatge social. I, en canvi, va suggerir a aquesta propietària que pagués perquè se n’anessin. Que bé! I és que la llei proposa als propietaris de pisos ocupats per persones amb pocs mitjans que els ofereixin un lloguer social, per sota del preu de mercat. Per descomptat, l’Administració no assumeix ni la diferència, ni res que serveixi per rescabalar el propietari contribuent de la funció pública que porta a terme.

Genial que el PSOE ara digui que canviarà la llei per poder desallotjar per decisió del jutge en 48 hores i que el Parlament aprovi una moció que recolza aquestes modificacions en tràmit al Congrés! Catalunya lidera amb un 40% l’ocupació a Espanya.

Tenen raó els que afirmen que poder desocupar ben ràpid el pis que l’avi ens va deixar en herència és un discurs que vocifera l’extrema dreta. L’error és deixar que aquestes formacions polítiques ocupin l’espai que només hauria d’omplir el sentit comú.