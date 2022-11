Un món de mones amb sopa de tomàquet i gas rus

S’ha posat de moda tirar coses als quadres de famosos morts fa un munt d’anys, per protestar sobre una cosa que els autors dels quadres en qüestió ni n’havien a sentit parlar mai ni tampoc, ni s’imaginaven que arribaria a passar mai. El canvi climàtic. Us ho deia Queralt Casals, assenyada com sempre, ahir en aquest mateix diari. No entrava als plans dels artistes, senzillament. Ni se’n parlava, ni se sabia res de la capa d’ozó, ni de l’efecte hivernacle. No els hi treia el son. Ho feien altres coses que van saber reflectir a les seves obres, ara empastifades amb sopa de tomàquet, amb sang de laboratori i no sé quantes coses més. Poc s’imaginva Toulouse-Lautrec o bé Vincent Van Gogh que anys 120 anys després de morir, en el cas del primer, i 132 en el cas del segon, les seves obres servirien de suport per reclamar l’atenció dels que ens va al damunt: un novembre primaveral. Atenció perquè diuen que les temperatures poden canviar d’avui per demà. Però tal i com va la cosa em temo que serà per dur la rebequeta al damunt i poca cosa més. Els anoracs ja veurem quan els acabem traient de l’armari.

Però el que m´s m’ha cridat l’atenció de totes aquestes protestes és la que hi va haver a un concessionar de Porsche a Wolfburg, a Alemanya. Trobo que se n’ha parlat poc. Resulta que es van enganxar les mans a terra davant alguns dels cotxes que s’exhibien a la botiga en qüestió. Oroginalitat per damunt de tot. Doncs b. Els responsables del concessionari no es van alarmar per la protesta. Quan va ser l’hora de plegar van fer com sempre. Apagar llums, abaixar persianes i tancar portes. L’endemà, quan van tornar, hi havia lògicament els activistes clavats al terra i va ser aleshores quan van trucar a la policia i van aconseguir desenganxar-los. Jo no sé si amb una sopa de tomàquet, amb quatre espaguettis, amb goma per quedar enganxats al terra o amb el que sigui, s’aconseguirà alguna cosa més enllà de cridar l’atenció en un primer moment. Perquè al segon, tercer i quart intent, ja no fa tanta gràcia i esdevé normal, amb la qual cosa l’efecte sorpresa passa i el que és notícia deixa de ser-ho perquè entra en la quotidianitat. S’hauran d’enginyar altres tàctiques. A més a més ara resultarà que la caloreta que tenim fins aquest novembre farà que el gas no s’encareixi tant com era previst o vaticinaven els experts a causa de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Diuen que la Unió Europea ha guanyat temps per buscar alternatives al gas rus. Coi de canvi climàtic. Un món de mones.