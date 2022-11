La feina de la Sareb

La Sareb està rehabilitant a Manresa els tres blocs de pisos del carrer Doctor Esteve, xamfrà amb Sarret i Arbós, on hi ha 43 habitatges que van quedar entrampats amb la crisi immobiliària, com tants altres, i que durant tot el temps transcorregut des de llavors han acumulat un historial d’ocupacions conflictives , vandalització i, fins i tot, un incendi per una presa d’electricitat il·legal. En principi, és una bona notícia que es normalitzi la situació d’una construcció que només s’hauria anat degradant i generant problemes, i que es posi al mercat una promoció d’habitatges després de molt temps en què el sector ha estat mort. Tanmateix, resulta amarg constatar que la Sareb, que acumula habitatges a tota la ciutat, inverteix i comercialitza els pisos de bona qualitat situats al sector benestant de la ciutat, i no fa res allà on l’interès comercial és menor però l’interès social és molt més gran. La Sareb és una societat creada per l’Estat per gestionar el llegat de la bombolla i la crisi bancària. Té capital privat, però el control el té l’Estat. Veure que es comporta com un inversor qualsevol, sense altre criteri que el comercial, és decebedor.