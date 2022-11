L’espectacle ja ha començat

La pilota del campionat mundial de futbol ja està rodant. Durant un mes centenars de milions de persones de tot el planeta estaran pendents de la televisió, la ràdio, la premsa i les plataformes digitals. El darrer mundial de futbol celebrat l’any 2018 a Rússia va ser seguit per 3.572 milions de persones. La final que van disputar França i Croàcia la van seguir 1.120 milions d’espectadors. Dades de l’auditoria d’audiència realitzada per la Federació Internacional de Futbol (FIFA).

Parlant de xifres, el mundial de Qatar és el més luxós, el més car i el més polèmic de tots els que s’han celebrat. La inversió econòmica supera els 200.000 milions de dòlars: 6.500 milions en la construcció dels nous estadis i la resta en infraestructures com autopistes, luxosos hotels, etc.

S’han contractat 30.000 treballadors estrangers procedents de l’Índia, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Filipines... Treballadors explotats amb horaris laborals de 12 a 15 hores i en unes condicions infernals, amb temperatures que han arribat fins als 50 graus. Treballadors malvivint amuntegats en reduïts habitacles i unes condicions higièniques deplorables. Treballadors que han patit retards i impagaments dels seus salaris. Treballadors que si s’atrevien a protestar se’ls retirava el passaport per retenir-los. El mes de febrer passat el diari britànic The Guardian va denunciar que entre els anys 2010 i 2020 havien mort 6.500 treballadors per causes relacionades amb les obres.

L’any 2010 Qatar va ser escollida sota sospites de suborns i corrupció des del primer dia. Compra de vots, contraprestacions... Una seu escollida a cop de talonari. L’expresident de la Unió de Federacions Europees de Futbol (UEFA), excapità i exentrenador de la selecció francesa de futbol Michel Platini va ser interrogat i detingut durant la investigació policial pels suborns. Els seus vots van ser decisius. Nou dies abans de la votació Platini s’havia reunit amb el president francès Sarkozy i l’actual emir qatarià Tamim bin Hamad Al Thani. Curiosament unes setmanes després de l’elecció de Qatar un fons d’inversió qatarià va adquirir el 70% de les accions del club de futbol francès Paris Saint-Germain (PSG) que aquells dies patia una greu crisi econòmica. I pocs anys després Qatar va comprar a França 24 avions de combat i altre armament.

Aquest negoci del futbol mou immorals interessos econòmics (marques comercials, televisió, publicitat...). Molts milers de milions de diners en joc. La FIFA repartirà substanciosos premis a les seleccions participants: la selecció guanyadora del campionat cobrarà 42 milions de dòlars i la subcampiona 30 milions. El tercer classificat obtindrà 27 milions de dòlars i el quart 25 milions , etc. Tothom xumarà, fins i tot les seleccions que siguin eliminades a la primera ronda cobraran 9 milions de dòlars.

Qatar una monarquia absolutista (dictadura) on no es respecten els drets humans i que ha estat denunciada reiteradament per organitzacions humanitàries com Amnistia Internacional i Humans Rights Watch (HRW). La copa mundial de la vergonya ja ha començat.