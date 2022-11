Sant Francesc o en Manelic?

Hi ha diverses maneres de «gestionar» la presència del llop al Moianès, que causa estralls en els ramats. Una d’elles és invocar sant Francesc d’Assís. El recull de narracions Les floretes, escrit pels seus primers seguidors, explica com Francesc va sortir a trobar el llop ferotge que terroritzava la ciutat de Gubbio, a l’Úmbria, no gaire lluny d’Assís. «Va fer damunt seu el senyal de la santa creu, el cridà i li va dir: ‘Vine aquí, germà llop; et mano de part de Crist que no em facis mal ni a mi ni a ningú’. Cosa admirable! Tot just va haver fet sant Francesc la creu, el llop ferotge va tancar la boca i s’atura; i, obeint el manament, vingué mansoi com un anyell i es va ajeure als peus de sant Francesc. Aleshores aquest li parla així: ‘Germà llop, tu has fet molts danys en aquesta terra i has comès grans maldats, perquè has destruït i matat les criatures de Déu sense el seu permís. No sols has matat i devorat les bèsties, sinó que també has tingut la gosadia de matar els homes, fets a imatge de Déu. Per aquest motiu ets mereixedor de la forca com a lladre i homicida pèssim, i tothom crida i murmura contra tu. Tota aquesta terra t’és enemiga, però jo vull, germà llop, fer la pau entre tu i aquesta gent, de manera que si tu no els ofens més, ells et perdonaran tots els ultratges passats, i ni els homes ni els gossos no et perseguiran més’. Un cop dites aquestes paraules, el llop, amb moviments de cos, de cua i d’ulls, i abaixant el cap, manifestava acceptar i voler observar el que sant Francesc li deia».

Una altra opció és el «mètode Manelic», pel qual un jove fornit i valent se’n va al bosc amb un ganivet de dos pams i torna al cap d’unes hores cridant: «He mort el llop!». I una tercera via és crear una comissió interdisciplinària per estudiar l’abordatge consensual d’una gestió respectuosa amb tots els interessos, amén. Per cert: sant Francesc també va convèncer la bona gent de Gubbio perquè alimentessin el llop. O sigui: més enllà del miracle, el pacte.