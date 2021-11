Alimentar-se bé és més fàcil del que sembla i tampoc requereix grans coneixements: n'hi ha prou amb tenir un plat de 23 cm per a seguir aquest mètode elaborat per la Universitat de Harvard. Amb ell, no farà falta pesar aliments ni calcular calories perquè la clau està en les proporcions justes.

Es tracta d'una eina molt visual per a poder menjar de manera equilibrada, seguint unes pautes molt senzilles:

1. Es divideix el plat visualment en quatre parts.

2. Dues d'elles, és a dir, la meitat del plat, anirà destinada a les hortalisses i vegetals. Poden anar en cru o cuinades al vapor, al forn, a la papillota, a la planxa o saltejades.

3. Una quarta part la dedicarem a les proteïnes (carn, peix, ous..., preferiblement carns blanques i cuinades també a la planxa i sense greix en la mesura que sigui possible).

4. El quart restant serà per als carbohidrats com el pa, els cereals, els llegums, la pasta, l'arròs o la fruita seca, entre d'altres.

5. Limitar la quantitat de sal.

6. Evitar begudes ensucrades o alcohòliques. Consumir preferentment aigua, te o cafè sense sucre, infusions o brous vegetals.