La Dieta Keto com a dieta cetogènica que és, consisteix bàsicament a menjar aliments rics en greixos i proteïnes i eliminar per complet els carbohidrats, entre altres. La seva finalitat bàsica és aconseguir un estat de cetosis, obligant el cos a recórrer als greixos com a font principal d'energia.

Aquesta dieta va ser creada pel Dr. Rossell Wilder, qui la va proposar com un règim alternatiu al dejuni per a nens afligits d'epilèpsies. Posteriorment, els estudis van anar demostrant que la dieta en qüestió tènia altres beneficis com la reducció del colesterol, l'augment de la flora intestinal o la pèrdua de pes.

La dieta Keto no és difícil de seguir, si es respecten els aliments que poden o no poden consumir-se.

Aliments prohibits a la Dieta Keto:

Cervesa

Refrescos o begudes ensucrades (sucs, etc.).

Carbohidrats (pa, cereals, arròs, llegums, pasta...,)

Tubercles (patates o pastanagues)

La majoria de les fruites (excepte els fruits vermells)

Els aliments aconsellats:

Tota mena de carns (porc, vedella, caça, xai...)

Tota mena de peixos i mariscs

Verdures que creixen per sobre de la terra

Lactis (millor si són sencers), encara que sense excedir-se

Xocolata negra (més del 80%), també amb moderació

Cafè, tes, infusions, aigua

Vi de manera excepcional

Formatge

Grasses naturals (oli d'oliva, de coco, mantega natural)

Ous

Tanmateix, i malgrat tot això, és un tipus de dieta que no pot mantenir-se massa en el temps i tampoc és apte per a tothom, sent desaconsellada per a persones amb patologies de ronyó, fetge o tiroides, entre d'altres. A més, no aporta suficients vitamines, minerals o fibra, per la qual cosa han de suplir-se aquestes mancances amb complements vitamínics adequats, per la qual cosa com en la resta de dietes, és important la supervisió periòdica d'un especialista que ens supervisi tot el procés.