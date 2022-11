Què és un tumor fibrós gros? I com es detecta? Aquestes dues preguntes són les que estan buscant molts internautes aquest dijous a Google després que Sharon Stone hagi anunciat que en pateix un. L'actiu de 64 anys ha explicat, a més, que la malaltia li va ser diagnosticada després d'un diagnòstic erroni.

Els símptomes del tumor fibrós

Segons explica l’American Pregnancy Association, el tumor fibrós és un tumor benigne que apareix a l’úter, principalment en dones en edat fèrtil.

Els fibromes estan formats per cèl·lules musculars que creixen a la paret uterina, que està formada per tres capes (endometri, miometri i perimetri).

Aquest tipus de tumor no sol presentar símptomes. Sí que hi ha, però, senyals que poden passar inadvertits i que indiquen que es pateix aquesta malaltia:

Dismenorrea : menstruació molt abundant i dolorosa.

: menstruació molt abundant i dolorosa. Dolor durant les relacions sexuals.

durant les relacions sexuals. Infertilitat , avortaments múltiple s (Sharon Stone ha confessat que al llarg de la seva vida ha patit nou avortaments espontanis) o part prematur.

, s (Sharon Stone ha confessat que al llarg de la seva vida ha patit nou avortaments espontanis) o part prematur. Dolor a la part baixa de l’esquena.

Restrenyiment .

. Necessitat d’orinar sovint.

Tot i que no hi ha dades sobre la seva incidència, els fibromes uterins són bastant freqüents si bé, al no presentar símptomes, solen ser diagnosticats només durant un examen pelvià o una ecografia rutinària prenatal.

Segons la seva ubicació, hi ha dos tipus de tumors fibrosos:

Intramurals, que creixen dins la paret muscular de l’úter.

Submucosos, que sobresurten dins la cavitat de l’úter.

Com es tracta aquets tipus de càncer?

El tractament d'un tumor fibrós depèn de la ubicació i de la seva mida.

Miomectomia . És un procediment quirúrgic per extirpar els fibromes uterins. Aquesta opció no compromet la fertilitat de la dona, per la qual cosa és recomanable per a les pacients que es volen quedar embarassades.

. És un procediment quirúrgic per extirpar els fibromes uterins. Aquesta opció no compromet la fertilitat de la dona, per la qual cosa és recomanable per a les pacients que es volen quedar embarassades. Embolització . És un procediment mínimament invasiu que produeix una interrupció del flux sanguini del tumor. Està pensat per a les dones que no estan pensant en un futur embaràs.

. És un procediment mínimament invasiu que produeix una interrupció del flux sanguini del tumor. Està pensat per a les dones que no estan pensant en un futur embaràs. Miòlisi. Aquest tractament consisteix a encongir els fibromes a través d’una font de calor que fa servir descàrregues elèctriques. És una intervenció també mínimament invasiva, amb laparoscopi.

Què provoca aquests tumors?

Ara per ara es desconeix quina és la causa dels fibromes uterins. S'ha teoritzat que les hormones podrien ser les responsables de molts dels casos existents. Perquè l’estrogen i la progesterona, que són les encarregades d’ajudar al desenvolupament del revestiment uterí durant la menstruació, també estimulen el creixement d’aquests tumors.

El tumor fibrós és perillós?

Tot i que és un tumor benigne, pot comportar un risc per a la salut al disminuir considerablement el nombre de glòbuls vermells, i pot desencadenar en una anèmia. I aquesta malaltia sí que pot arribar a ser potencialment mortal si no es tracta a temps.

En les dones en edat fèrtil tampoc suposa un problema per quedar-se embarassades, tret que els fibromes siguin submucosos, que causen infertilitat o avortament espontani.

Sharon Stone, una dona forta que es va recuperar d'un ictus

La vida de l'actriu no ha sigut fàcil: va patir un ictus que va posar en risc la seva vida, com va explicar fa uns mesos en el programa ‘El Hormiguero’. d’Antena 3. «Segons els metges, tenia un 1% de possibilitats de viure. Va ser més que un ictus. Es va produir una ruptura completa de la meva artèria cerebral esquerra i vaig patir una hemorràgia durant dies».

Aquest accident cerebrovascular ha provocat seqüeles a l’actriu. Segons va relatar aleshores: «Vaig tenir pèrdua de memòria a curt i llarg termini; vaig perdre part de l’oïda esquerra; tenia problemes de tartamudesa; no notava la cama esquerra, del maluc al genoll; i vaig haver d’aprendre a caminar, llegir, parlar, escriure... va ser com començar de zero».