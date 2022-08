S’esgoten les places per al primer casal de natura benèfic a Solsona

El Casal Infantil de Natura de Solsona ha de tancar inscripcions en menys de 24 hores per l’elevada demanda. Les inscripcions dupliquen les 40 places disponibles. Per això, Serveis Socials prioritzarà les famílies monoparentals i nombroses i assignaran la resta de places per ordre d’inscripció.

Cada dia, de nou del matí a una del migdia, del 29 d’agost al 2 de setembre, tindrà lloc el primer casal de natura de Solsona al casal cívic Xavier Jounou. Es tracta d’un servei gratuït amb places limitades organitzat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament, a través de Serveis Socials, en el marc del projecte Entretemps. L’eix central de la iniciativa serà el contacte amb la natura i el seu coneixement, per això els participants faran sortides a l’entorn natural de la ciutat amb la guia de la cooperativa Sàmara Natura. És un servei gratuït i obert a les famílies amb infants nascuts entre el 2010 i el 2018, que tinguin entre 3 i 12 anys. L’objectiu del projecte és reforçar els serveis de cura de fora de l’horari escolar per facilitar la conciliació familiar i així avançar en la corresponsabilitat pública de la cura dels infants. Es busca alliberar temps a les famílies perquè puguin dedicar-lo a l’activitat social, laboral, política, de lleure, d’aprenentatge personal i d’autocura i així trobar un equilibri més fàcilment. Es tracta de la segona part del projecte «Entretemps», que s’ha estrenat aquest estiu amb el servei de canguratge gratuït. A la tardor es posarà en marxa la prova pilot d’un altre servei de cura per a infants de la mateixa edat. Serà els dissabtes, de nou a una, al casal cívic. Aquesta iniciativa, coordinada entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona, forma part del desplegament del programa «Temps per cures», impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes per fomentar la prestació de serveis de cura puntuals per a la població de 0 a 14 anys. En aquest marc, el Solsonès ha rebut una assignació anual de 41.788,87 euros procedent de la Generalitat de Catalunya i del Programa Corresponsables del Ministeri d’Igualtat.