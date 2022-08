La buidor dels pantans a vista d’ocell

Fins a 32 pilots de dron s’han unit de manera altruista per documentar l’evolució dels pantans catalans i conscienciar sobre la greu problemàtica de la sequera amb l’impacte de les imatges aèries. Perspectives des de l’aire que mostren de manera contundent la magnitud d’uns espais aquàtics on l’aigua ha perdut terreny de manera severa al llarg dels mesos. Ahir, les reserves dels nou embassaments de les conques internes de Catalunya estaven al 41%, 8 punts menys que fa avui un mes

El projecte va néixer el 27 de juliol impulsat pel balaguerí Carles Rabadà, però compta amb pilots de tot Catalunya per poder captar imatges aèries dels 28 pantans registrats per l’Agència Catalana de l’Aigua. El col·lectiu, que s’ha constituït sota el nom de La Sequera del 22, ja disposa d’imatges de la major part d’embassaments, entre ells els solsonins de La Llosa del Cavall i de Sant Ponç. Sobretot en el primer cas, per la seva envergadura, les imatges són prou colpidores. El projecte està obert a tota la ciutadania i els impulsors volen tornar a captar imatges dels pantans en 30 dies per veure l’evolució que segueixen les reserves d’aigua. Amb dades d’aquest dijous, la Llosa del Cavall està a menys d’un terç de la seva capacitat (31,59%, amb 25,28 hm3), i el de Sant Ponç al 65,12% (15,88 hm3). Carles Rabadà explica que «el que volem explicar, ensenyar i educar i crear comunitat per sensibilitzar sobre com estan els pantans de Catalunya. Vaig fer una story demanant pilots de dron a Catalunya i la sorpresa és que em van escriure unes 60 persones. D’aquestes, 32 ens hem posat d’acord i hem creat aquest equip per documentar i posar en valor els embassaments de Catalunya».

Rabadà detalla que els 32 pilots participants s’han repartit els pantans per zones amb la intenció de fer les mateixes imatges ara, d’aquí un mes i -esperen- quan plogui per «conscienciar i sensibilitzar la gent perquè es gestioni bé l’aigua». «Sentim molts cops als mitjans de comunicació que la sequera és molt greu però fins que no ho veus, no ets conscient que si no comencem a fer alguna cosa ara, si no gestionem bé l’aigua que queda als pantans, no obrirem l’aixeta», alerta Rabadà, que fa una crida a que tothom que passi per un pantà, embassament o riu i vegi que està més baix del que recordava, els enviï una fotografia per Instagram o Twitter a La Sequera del 22. «Ho compartirem encantats perquè al final es tracta de documentar-ho entre tots».