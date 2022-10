Enfila’t apropa agents que actuen contra la violència masclista en l’oci nocturn

Joves i Mossos de costat van debatre a Solsona sobre problemes de violències masclistes. La cooperativa l’Arada va organitzar la Taula sobre violències masclistes i oci nocturn. Més enllà dels punts liles. El col·loqui es va celebrar el dijous 29 de setembre a les sis de la tarda a la biblioteca Carles Morató.

L’esdeveniment s’enquadra en el marc del cicle Enfila’t, una sèrie d’actes sobre el gènere i la sexualitat al món rural. Rebombori, associació de coeducació rural, va dinamitzar l’acte, atès que, portant la campanya de prevenció i actuació durant el Carnaval, van veure «la necessitat de coordinar-se entre els diferents agents per construir una xarxa solidària».

Al debat hi va participar el col·lectiu la Cugula, la Falguera Ràdio, el Grup de Gèneres del Solsonès, el Consell Comarcal, l’Oficina Jove i el Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra. Els diferents actors van explicar les seves funcions i els àmbits d’actuació.

Per una banda, les associacions fan feina de sensibilització i impulsen el canvi social. Per altra banda, els Mossos i les institucions, que també fan accions de prevenció, assumeixen l’assessorament jurídic, administratiu, psicològic i l’acompanyament a la víctima durant la denúncia. Tanmateix, des de la Cugula es reivindicava la importància de l’acompanyament entre iguals: «És més còmode per a una persona tenir un acompanyament més de tu a tu d’algú del col·lectiu».

Poques denúncies

Des dels Mossos d’Esquadra es va posar èmfasi en la poca informació que els arriba, atès que el nombre reduït de denúncies no simbolitza els casos de violències reals. Des del cos es va recalcar la importància d’informar sobre les agressions. El Grup de Gèneres del Solsonès va posar el focus en la conscienciació social com a mesura de prevenció. En la mateixa línia, la tècnica del Consell Comarcal va proposar la col·laboració entre les entitats i institucions per crear campanyes sòlides de sensibilització. La Falguera Ràdio, per la seva banda, va fer una anàlisi de la cobertura mediàtica i va destacar els discursos alarmistes que promouen la por.

El debat, doncs, va fer visible la necessitat de col·laboració entre els diferents actors. Els organitzadors van plantejar la possibilitat de planificar altres taules rodones per treballar més a fons cada una de les accions.

El col·loqui va formar part de la primera part del cicle Enfila’t, emmarcat a Actua, el pla de desenvolupament comunitari al baix Solsonès.