La xarxa de gas arribarà per primera vegada al nucli antic de Sant Llorenç de Morunys

Els residents al nucli antic de Sant Llorenç de Morunys ja podran connectar-se a la xarxa de gas. Ahir van començar els treballs per portar la instal·lació al casc antic del municipi, on encara no podien disposar d’aquest servei.

L’arribada de la xarxa de gas al nucli antic era una actuació llargament esperada per alguns veïns de la zona i finalment es podrà dur a terme després que l’empresa distribuïdora, Xesgas, hagi decidit invertir en aquesta obra degut a l’interès dels veïns. La canonada passarà pel carrer Major i el carrer de Sant Llorenç, donant servei als clients que visquin els edificis d’aquests carrers situats al bell mig del casc antic i que fins ara havien d’utilitzar altres mètodes per aconseguir energia com l’electricitat o les bombones. De fet, hi va haver un incendi fa unes setmanes en ple nucli antic en què l’explosió d’unes bombones va afectar part d’un edifici. Els edificis que donen a la plaça de la Canal i a la Carretera de Berga ja podien accedir al gas a través de la instal·lació situada fora del nucli antic.

L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys assegura que de moment hi haurà 15 habitatges que tindran gas subministrat per la nova xarxa, tot i que en poden ser més. En aquest sentit assegura que hi ha el compromís de l’empresa distribuïdora d’arribar a la resta d’habitatges de la zona sempre que hi hagi una demanda que faci suficientment viable la inversió. I és que de fet, més de la meitat dels edificis del nucli antic de Sant Llorenç de Morunys encara no tindran accés a la xarxa de gas.

Paral·lelament i aprofitant l’obertura de la rasa del gas, Xesgas i l’associació Font Llumà que és l’encarregada de gestionar l’aigua al poble, han arribat a un acord per canviar els tubs d’aigua dels carrers on es durà a terme la instal·lació, ja que aquests eren molt vells. En aquest sentit es renovaran i es faran també més amples.

En aquest sentit el consistori piteu es mostra agraït per les dues actuacions donat que és complicat dur a terme aquest tipus d’obres en ple nucli antic i així es solucionaran dues mancances amb les mateixes obres.