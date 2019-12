TV3 estrena dos capítols especials de «La catedral del mar»

TV3 estrena avui i demà a les 21.55 h una versió especial de La catedral del mar, que tindrà dos capítols. Es tracta d'una coproducció de TV3, Diagonal TV i Antena 3, amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i està basada en la novel·la d'Ildefonso Falcones.

En l'obra de Falcones, la Barcelona de l'edat mitjana esdevé l'escenari d'una història d'intriga, amor, violència i passió. La novel·la narra la història de l'Arnau. La seva vida transcorre paral·lela a la construcció d'un nou temple catòlic en honor de la Mare de Déu de la Mar i es converteix en una lluita contínua per la llibertat i la dignitat dels pobres i humiliats, que l'acabarà enfrontant als nobles. Venjança, amor i traïció s'entrecreuen en una història que té com a rerefons una Barcelona en una època històrica marcada per la intolerància religiosa i la segregació.

La minisèrie, que té una durada de 2 hores per capítol, tornarà a centrar-se en les aventures d'Arnau Estanyol i la construcció de Santa Maria del Mar. Durant els més de seixanta anys que abasta la narració, la minisèrie mostra la ciutat i la seva atmosfera en tots els seus ambients, des de la Barcelona bruta i enfangada, fins a la Barcelona més cosmopolita dels palaus del carrer Montcada i voltants.

Rodolf Sirera, Antonio Onetti i Sergio Barrejón s'han fet càrrec de l'adaptació televisiva de la novel·la, publicada en més de 40 països i traduïda a més de 30 idiomes. Jordi Frades, per la seva banda, s'ha encarregat de la direcció. Frades ha treballat en produccions com El cor de la ciutat, Mar de fons, Crims, Jet lag, Oh, Espanya! i adaptacions com La bella Otero. En el repartiment, encapçalat per Aitor Luna (Arnau) i la barcelonina Michelle Jenner (Mar), hi ha noms com Pablo Derqui ( Nit i dia), Josep Maria Pou ( Estació d'enllaç i Nit i dia), Ramon Madaula ( Ventdelplà), Nora Navas ( Pa negre) i Anna Moliner ( Cites), entre d'altres.

La catedral del mar va visitar diferents enclavaments per fer servir com a escenaris en una ficció en què gairebé el 80% de les escenes han estat rodades a l'exterior. Entre les diferents localitzacions hi ha Extremadura, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid, Aragó i, a Catalunya, Barcelona, Tarragona i la població bagenca de Cardona.