El canal Cosmo celebra el seu vintè aniversari apostant per la ficció

El canal Cosmopolitan TV celebra aquest mes el seu vintè aniversari amb un bon grapat de novetats de ficció. Aquest mateix mes, el canal de pagament estrenarà The Wall, un dels nordic noir més reeixits del moment, i a l'abril arribarà el drama històric Sanditon, basat en una novel·la inacabada de Jane Austen. En les pròximes setmanes el canal també estrenarà els nous episodis de les sèrie d'èxit Tándem (T4), Flack (T2), Crimen en el paraíso (T9) i Frankie Drake Mysteries (T3). A més d'aquestes novetats, el servei per demanda permet veure ficcions com La casa de las miniaturas, Hartots: Cortesanas, Ártico, Pagan Peak, No limit, Call my agent i Pure.