El canal CBC renova la sèrie «Frankie Drake Mysteries» per una quarta temporada

La cadena canadenca CBC ha anunciat la renovació per una quarta temporada del drama d'època Frankie Drake Mysteries, que actualment es pot veure a Espanya a través del canal Cosmo. Els protagonistes de la ficció, responsables de l'única agència de detectius formada exclusivament per dones, seguiran una temporada més investigant els casos que en moltes ocasions la policia no vol o no pot resoldre. Frankie Drake (Lauren Lee Smith), Trudy Clarke (Chantel Riley), Mary Shaw (Rebecca Liddiard) i la forense Flo (Sharron Matthews) formen un equip que treballa en una època de canvis en la qual ser dona es pot convertir en un gran avantatge.