Disfrutar del golf amb amb amics

Encara que l'imaginari col·lectiu tendeix a titllar el golf d'esport per a rics i jubilats, aquesta disciplina no entén d'edat, sexe ni classe social. Després de la crisi sanitària, el golf es presenta com la millor opció per practicar esport en grup i sense risc de contagi. Per tot Catalunya hi ha gairebé 40 camps de golf per iniciar-se en aquest esport.

Si el que es busca és combinar aquesta activitat amb unes vacances a la platja, la Costa Brava ofereix tots els ingredients necessaris. A més de comptar amb un total de 27 forats, el Club de Golf Costa Brava és també un club social on reunir-se amb amics i disfrutar dels espais de la seva antiga masia. Encara que si el destí és als Pirineus, el Reial Club de Golf Cerdanya també ofereix un camp amb 27 forats envoltat de la naturalesa de la vall de la Cerdanya.

En versió miniatura

El golf també s'adapta a les necessitats dels més petits de la casa i es transforma en miniatura. Catalunya

compta amb una varietat de camps de minigolf per disfrutar d'una tarda en família.