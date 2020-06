Propostes per a dies diferents

Si en una edició anterior d 'aquesta guia s'informava de la reobertura al públic d'un monument emblemàtic de la ciutat de Barcelona com és el temple de la Sagrada Família, ara arriba la del Recinte Modernista de Sant Pau que té previst homenatjar els professionals del sector sanitari oferint-los entrada gratuïta fins a finals de juliol. També hi entraran gratuïtament les persones que estiguin a l'atur o afectades per un erte, mentre que la resta de la ciutadania disfrutarà d'un descompte temporal del 30% fins a finals de setembre. D'ara endavant, Sant Pau es podrà visitar de dimarts a dissabte de 10.00 a 17.00 h, i els diumenges i festius de 10.00 a 14.30 h.

També s' ha confirmat que El Grec Festival de Barcelona 2020 serà un dels pocs grans festivals europeus que mantindrà la seva cita presencial amb el públic en les seves dates habituals, el mes de juliol. L'Ajuntament de Barcelona informa de descomptes en les en- trades i preu reduït de 5 euros per als espectacles familiars.

Recinte modernista

Els visitants realitzaran un recorregut unidireccional per raons de seguretat.

Búnquers del carmel

Activitat a l'aire lliure per accedir a un lloc desconegut i tenir la millor vista de Barcelona.

Trobada amb l'edat mitjana

Turisme de Lleida organitzarà visites al castell templer de Gardeny (des del 15 juliol).

El Grec Festival 2020

Es mantenen les dates tot i que es limitarà l'aforament i hi haurà mesures estrictes de seguretat.