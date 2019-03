Energies renovables: les claus de l'autoconsum fotovoltaic

L'energia principal que utilitzem a casa és l'electricitat i és present en gairebé totes les activitats quotidianes. Prové de la xarxa elèctrica externa però hi ha alternatives: fonts d'energia renovables amb instal·lacions al mateix habitatge. T'has plantejat aprofitar el sol i fer autoconsum fotovoltaic? L'energia solar fotovoltaica és neta, abundant, barata i no s'emet CO2 per aconseguir-la.

El sol com a font d'energia

L'única cosa que es necessita per obtenir energia solar fotovoltaica és col·locar plaques solars. A partir d'aquí, es transforma la radiació solar en energia elèctrica. D'aquesta manera, pots ser propietari d'energia elèctrica neta i fer un gir al model energètic català. Les bases de la Transició Energètica a Catalunya dissenyen el camí cap a un nou model energètic 100% renovable l'any 2050. Quin és el teu paper? Passar de ser consumidor passiu a generador de la teva pròpia energia per a l'autoconsum.

Què és l'autoconsum fotovoltaic?

L'autoconsum requereix una instal·lació solar fotovoltaica de petita potència, per transformar l'energia del sol en energia elèctrica. És fàcil d'instal·lar i de mantenir. Pensa que pots generar la teva pròpia electricitat i consumir-la a casa, i cobrir totalment o parcialment el consum d'energia elèctrica. Aquesta energia pot ser consumida al moment o bé a posteriori, fent ús de bateries que emmagatzemen l'energia produïda.

És recomanable tenir bateries?

És molt aconsellable disposar de bateries intel·ligents, que permeten guardar l'energia elèctrica i aprofitar-la en moments en què no hi hagi generació pròpia. També pots utilitzar les bateries del teu vehicle elèctric per emmagatzemar-la.

Surt a compte l'energia solar?

És cert que la inversió inicial pot ser considerable, però s'amortitza en pocs anys. El retorn de la inversió acostuma a ser de sis a nou anys. En el cas de necessitar bateries, els retorns es poden allargar per sobre dels deu anys. Però pensa que hi ha ajuts i avantatges fiscals.

Econòmica i ecològica

L'energia solar fotovoltaica és la forma més econòmica i una de les més ecològiques de generar electricitat. Amb el seu ús no només estalviaràs en la factura sinó que contribuiràs a un món millor. Autoconsumint electricitat reduiràs considerablement l'impacte ambiental en el consum d'energia i la dependència dels combustibles fòssils.

CONCLUSIONS

Quins avantatges tindràs?

* Estalviaràs en el consum d'energia, i per tant tindràs estalvi econòmic.

* La vida útil d'un panell solar és de 25 anys, tot i que la seva vida real sol arribar als 40 anys.

* Produiràs energia de manera neta i silenciosa.

* Tindràs un producte d'estalvi a llarg termini després de la instal·lació.

* Et permetrà una major autonomia elèctrica.

* Pel baix cost de les plaques solars fotovoltaiques, el preu de l'electricitat que es produeix és més baix.

* Produeixes la teva electricitat allà on la consumeixes.

Què has de tenir present?

* El cost inicial de la instal·lació pot representar un esforç econòmic, però és fàcilment amortitzable.

* Si et decideixes per una instal·lació d'autoconsum instantani, sense bateries, l'energia que es produeix suposa més o menys un terç de la que s'ha de produir. Per això es pot complementar la fotovoltaica amb energia solar tèrmica per a ACS o calefacció i aprofitar millor el sol.

* Els panells s'han de col·locar en una àrea neta i on la llum del sol arribi directament.

* L'energia produïda varia en funció de les estacions i del lloc de la instal·lació. Hi ha zones de més radiació que altres, però sempre aporta energia.

* Si la instal·lació no està ben integrada, pot tenir un impacte visual considerable.

Endesa t'aconsella «passar-te al sol». Per decidir si val la pena instal·lar plaques solars a casa, només cal que omplis un formulari senzill per calcular com hauria de ser la instal·lació. Ho sabràs en menys de 48 hores i tindràs un estudi personalitzat que inclourà una anàlisi de les teves corbes de consum i de la producció solar tenint en compte aspectes meteorològics, geogràfics i hàbits de consum. Perquè te'n facis una idea, un habitatge unifamiliar amb vuit plaques solars pot estalviar el 30% de consum anual, que equival a més de 500 €/any. Aquesta instal·lació suposaria una inversió de 71 € mensuals durant 84 mesos.