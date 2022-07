A Catalunya és habitual trobar cases amb persianes, un costum que no es comparteix a la resta d'Europa a causa de la falta de llum de molts països. No obstant això, hi ha llars que no tenen persianes o algun sistema per tapar la llum que entra la del carrer i això es pot convertir en una molèstia quan es fa de nit.

En comptes de deixar-se diners a instal·lar persianes Ikea compta amb un producte que ha fet les delícies dels clients. Es tracta de l'estor opac Frytur. "Utilitza el comandament a distància que s'inclou o l'aplicació TRÅDFRI d'Ikea en el teu mòbil per a regular els estors des del llit. El teixit opac evita l'entrada de llum de l'exterior. És ideal per a dormitoris". Des del llit pots modular la llum que vols que entri a la teva habitació. Un producte molt ben valorat que pots adquirir per 159 euros.