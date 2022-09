Com cada any, l'últim diumenge d'octubre els països de la Unió Europea actualitzen els seus rellotges per a passar a l'horari d'hivern. Enguany, els ciutadans espanyols hauran d'endarrerir una hora les agulles del rellotge en la matinada del 30 d'octubre. D'aquesta manera, a les 3 hores del diumenge, tornaran a ser les 2.

Els països implanten aquesta modificació horària en dues ocasions durant l'any amb l'objectiu d'adaptar l'horari laboral a les hores de sol i estalviar així energia. Així, les empreses i les llars poden reduir el consum energètic en encendre les llums menys hores al dia. Amb el canvi d'hora del mes d'octubre en la península recuperem la que es considera hora oficial del país, que és anar una hora per davant del temps que marca el meridià de Greenwich (Greenwich Pixen Time GMT). Quan s'estalvia amb el canvi d'hora? Segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) el canvi horari suposa en els mesos posteriors a aquest un estalvi en il·luminació en el sector domèstic "del 5 %", la qual cosa equivaldria a 300 milions d'euros d'estalvi segons els preus vigents, dels quals 90 milions correspondria a les llars espanyoles. Això suposaria 6 euros d'estalvi per llar. La resta s'estalviarien en els edificis de la indústria o el sector serveis. L'estalvi es produeix entre els mesos de març a octubre, ja que en aquesta època el sol surt abans i es pon més tard, és a dir, els dies són més llargs. En aquests mesos es registra el període de l'any en què la insolació és major per als països de l'hemisferi nord, com el nostre. Gràcies a aquesta mesura s'aconsegueixen guanyar 135 hores de llum, amb el consegüent estalvi energètic.