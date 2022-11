Per molt que comprem els mobles més bonics del món, sempre arriba un moment en què volem tornar a decorar el nostre habitatge per donar-hi una segona vida. És el que passa quan et canses del mobiliari que hi tens, i la veritat és que si vas a centres especialitzats, la reforma pot sortir força cara. Per què no recorrem a altres maneres de comprar mobles barats, i fins i tot d'aconseguir-los de forma gratuïta? Et deixem a continuació algunes idees que pots fer servir:

Compra mobles de segona mà Una botiga de mobles nous pot resultar la millor opció a nivell estètic, però els preus compliquen les renovacions. Per això, hi ha botigues de mobles de segona mà on comprar sofàs, prestatgeries, taules, cadires i mobiliari de tot tipus a un preu molt més baix, però d'ocasió. Intercanvia mobles Hi ha iniciatives com ReMad, una iniciativa que va començar l'any 2019 a Madrid i que té com a objectiu intercanviar objectes entre persones. D'aquesta manera pots lliurar un moble antic i aconseguir-ne un altre de forma completament gratuïta. Recull mobles del carrer Moltes persones, quan emprenen una reforma, llencen mobles que es poden reutilitzar sempre que es tornin a pintar o es restaurin. És la teva oportunitat!