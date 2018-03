Sant Esteve fa un pas més per obrir la depuradora d'aigües residuals

Un transport especial va traslladar dimarts fins als terrenys on s'està construint l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Ca n'Amat els dos dipòsits que donaran servei a la instal·lació. Per les seves dimensions, 20 m de llargària, es va requerir maquinària especial per a la descàrrega.

La instal·lació dels dipòsits suposarà un pas més en l'execució d'una obra que avança segons el calendari previst. Els treballs van començar a final d'octubre de l'any passat i es preveu que finalitzin abans de l'estiu.

El projecte costa 470.840 euros i és finançat per Sorea, actual concessionària del servei d'aigua, a través del contracte de gestió, clavegueram i depuració; i inclou l'execució d'inversions per millorar les xarxes públiques de serveis.