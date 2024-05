Els organitzadors del REC reivindiquen el model tradicional de compra directa

El festival Rec.0 d’Igualada es reivindica com un espai on fer compres directes, en una proposta oposada a la tendència creixent de l'e-commerce. La nova edició del REC.O de primavera torna del 8 a l’11 de maig, amb una proposta que reforça més que mai l’experiència de comprar roba de manera presencial, un hàbit que perd terreny especialment entre els joves, cada vegada més avesats a la compra per internet. Segons les dades de 2023 del Clúster Català de la Moda, l’e-commerce a l’Estat ja suposa un 21’9% de la venda total de productes de moda, per sobre de països com Itàlia i França. Les botigues estan obertes de les 10 del matí a les 9 de la nit, de divendres a dissabte.

Davant d’aquesta tendència, el Rec.0 es reivindica com una oportunitat única de poder comprar la roba als mateixos dissenyadors que han fet les peces i d’intercanviar opinions amb els responsables directes de les marques, que durant quatre dies i de manera excepcional es troben darrere els taulells de les pop-up stores del Rec. A més, el punt fort del festival igualadí és que concentra en un circuit d’un quilòmetre i mig de llargada més d’un centenar de marques molt diverses: des de grans marques internacionals i nacionals com Adidas, Levi’s, Munich, Häglofs, Castañer, entre d’altres; fins a petits creadors i dissenyadors locals com són Miriam Ponsa, Who, Baluard Barcelona o Amt; i amb una àmplia varietat de productes que van des de moda femenina, masculina, la roba interior, exterior, bany, esport, infantil, calçat o complements. Això fa que els visitants puguin veure, emprovar-se, tocar i comparar entre una oferta molt gran de producte de manera concentrada en l’espai i el temps, i això permet fer una tria més encertada, més conscient i fent destacar cada peça de roba.

L’experiència de compra presencial, a més, al Rec.0 es pot viure de manera festiva i col·lectiva. Precisament l’eslògan d’aquesta edició de primavera és “L’excusa perfecta”, ja que el Rec.0 és el pretext ideal fer un parèntesi de la rutina quotidiana i organitzar una trobada amb amics per passejar, dinar, escoltar música i anar de compres mentre es descobreix un entorn patrimonial excepcional com és el barri industrial del Rec d’Igualada.

100 marques en 61 fàbriques

El festival Rec.0 és un gran circuit urbà de moda que recorre 61 fàbriques de adobats convertides en pop-up stores de més d’un centenar de marques de moda que venen els seus excedents estocs. Un quilòmetre i mig de circuit que es perd entre carrers i carrerons del barri del Rec on es poden veure antigues adoberies que són autèntiques joies del patrimoni arquitectònic industrial d’aquest país, un escenari únic i singular que converteix aquest barri carismàtic en un autèntic festival de moda, però també de cultura i de gastronomia.