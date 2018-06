Olesa renova la cèntrica avinguda Macià per guanyar espai de vianants

La principal via per al trànsit de vehicles d'Olesa es transformarà per ser un carrer més pensat en els vianants. Dimecres al vespre se'n va presentar els primers treballs als veïns. L'acte va tenir lloc a l'edifici de l'antic Escorxador, ara adaptat com a espai polivalent per fer-hi tota mena d'activitats per al poble. El projecte ha tingut també la seva part de participació i els veïns han fet 150 propostes de millora.

Aquest eix viari, amb més de 1.200 metres de recorregut, té la problemàtica d'estar configurat encara com una carretera, tal com va ser en el passat. És una via de comunicació molt usada, però alhora genera problemes de seguretat viària per als vianants, és una font de soroll constant pel trànsit que hi ha, i els tècnics consideren que amb mesures es pot reduir la contaminació. Aquest projecte pretén transformar i pacificar aquesta avinguda per millorar la convivència de vianants amb els desplaçaments amb cotxe, segons han explicat els tècnics.

La principal modificació és que hi haurà més espai per als vianants: voreres més amples. Hi haurà un repartiment de l'espai a parts iguals, 50% del carrer per als vehicles i 50% per als vianants. Per tant, dels 12m2 que té l'avinguda 6m2 seran per vianants i els altres 6 per a cotxes, amb dos carrils de doble sentit.

També s'aprofitarà el projecte per modificar i ampliar dues de les places més conegudes i concorregudes de la població, com són la plaça de l'Oli i la plaça Catalunya. Aquestes modificacions a les places integraran l'espai viari amb les places, faran una integració amable entre les dues parts. A més a la plaça Catalunya s'instal·laran unes pèrgoles vegetals als laterals i s'afegiran arbres per donar ombra tant a una plaça com a l'altra.

La modificació d'aquest eix viari provocarà inevitablement algunes molèsties per als habitants de la població, atès que s'hauran de canviar alguns hàbits de circulació, s'eliminaran algunes places de pàrquing en un eix amb forta presència comercial i s'haurà de modificar lleument les parades de bus presents a la plaça de l'Oli i la plaça Catalunya per adaptar-se a la nova fesomia de les places.

Tot i que no hi ha dates tancades, la intenció és que el projecte en la seva fase inicial comenci a executar-se a final d'any, encara que està supeditat a la finalització de les obres de la riera de Can Car-reres que s'està allargant en el temps per motius meteorològics com va indicar l'alcaldessa, Pilar Puimedon, en aquesta presentació.

El regidor d'Obres i Edificació del consistori Olesà destacava sobre el projecte que «és un dels més esperats i que més impacte han de tenir, i prova d'això és l'alta participació de públic en la presentació d'avui».

A més afegia «el fet de modificar i pacificar aquesta avinguda provocarà que es pugui incrementar encara més la mobilitat sostenible al poble».

El cap de projecte tècnic d'aquesta modificació de l'avinguda, Bartomeu Buson, indicava en l'acte de dimecrs al vespre que «per poder portar a terme un projecte com aquest t'has de posar en la pell del veí del poble per entendre les necessitats dels habitants per millorar un eix com aquest».