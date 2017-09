«Els dels Pirineus volem un nou país que no sigui centralista»

Tot està per fer i tot és possible». L'expressió del poeta Miquel Martí i Pol estava escrita en un dels molts cartells que es podien veure ahir durant la manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre. «Si arribem a ser lliures hi haurà una gran feina a fer: construir un país millor», comentava el puigcerdanès Raimon Ribas, mentre observava la sòlida frase del poeta. Al costat hi tenia el seu avi, Climent Ribas, que s'emocionava mentre deia que si la independència no arriba aviat no tindrà temps de presenciar-la, i també manifestava que el nou país no hauria de centrar la mirada en Barcelona, sinó en tots els racons paradisíacs que tenim.



Tots dos van fer tres hores de trajecte fins arribar a la capital de Catalunya. De fet, des de la Cerdanya es van desplaçar 5 autobusos fins a Barcelona. Un cop allà, els cerdans van ocupar el tram 402, situat al sector del Llobregat, a la Rambla de Catalunya. El coordinador de l'ANC de la comarca, Josep Ribot, va assegurar que la Diada havia mobilitzat entre 240 i 250 cerdans.



Entre els manifestants s'hi barrejava gent de diverses edats i procedències. És el cas de la Montse Auger, una francesa resident a Catalunya des del 1981. «No podré votar pel referèndum del l'1 d'octubre, i no em sembla just, perquè jo em sento catalana», va reclamar. Va explicar que no ha volgut demanar la nacionalitat espanyola però sí que demanaria la catalana en un futur estat independent.



La manifestació va transcórrer de forma pacífica i la majoria de manifestants duien posada la samarreta fluorescent, en homenatge a la tasca dels voluntaris en les diverses mobilitzacions de l'11-S. «És un dia de molta feina a l'hora d'organitzar la gent i evitar qualsevol tipus de conflicte», va explicar Enric Górriz, un voluntari de l'ANC de la Cerdanya, mentre orientava els participants.