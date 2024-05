Alp posa fre al turisme de les càmpers evitant els vehicles de més alçada

L’Ajuntament d’Alp activarà un protocol de control de la presència d’autocaravanes i vehicles càmpers als aparcaments del nucli urbà en observar que en els últims mesos un efecte crida està portant molts visitants que pernocten durant molts dies al mateix lloc.

La primera mesura que prendrà l’equip de govern atès que no pot prohibir específicament la presència d’una tipologia de vehicles als aparcaments és instal·lar limitadors d’alçada. És tracta d’arcs metàl·lics instal·lats als accessos dels aparcaments que impedeix que hi entrin autocaravanes, furgonetes i camions. La mesura arriba després que en les últimes setmanes el consistori hagi rebut queixes d’alguns veïns molestos per la presència continuada de persones vivint als aparcaments amb, alguns, gossos sense lligar. Alguns dels espais del nucli urbà més utilitzats per aquests vehicles és l’aparcament de la piscina municipal, en un extrem de la trama urbana, i el del Palau d’Esports i Congressos, al centre del poble.

No pot prohibir pernoctar

La limitació d’alçada és una de les poques mesures que pot prendre el consistori per limitar aquest tipus de turisme tret d’una regulació específica de l’aparcament que prohibeixi estacionar a tots els vehicles per franges horàries. Aquesta ha estat la solució que ha aplicat l’Ajuntament de Lles de Cerdanya per eliminar la també molt alta arribada de turisme de les càmpers a l’aparcament de Cap del Rec. En aquest sentit, la legislació no prohibeix la pernoctació dins del vehicle atès que és una propietat privada dins la qual no s’hi pot regular l’activitat. Davant d’aquesta situació, la legislació tan sols permet als ajuntaments gestionar l’aparcament, sigui amb una limitació horària o creant una zona blava de pagament, extrem que també podria contemplar l’equip de govern d’Alp.

Martinet te una àrea específica

La tercera mesura possible per part dels consistoris és la creació d’aparcaments especialment habilitats per als vehicles càmpers i, així, atraure aquest tipus de turisme d’una manera regulada. És el que ha fet l’Ajuntament de Martinet habilitant un espai a tocar del centre en el qual els camperistes s’hi senten protegits i hi troben els serveis que necessiten.