VÍDEO | Rajoy a Onda Cero: Del «no nos metamos en eso» a «la república catalana»

El president del govern espanyol Mariano Rajoy ha passat aquest matí per la cadena de ràdio Onda Cero, on ha estat entrevistat pel periodista Carlos Alsina. Durant la conversa, el líder del PP ha manifestat la seva intenció de tornar a aspirar a la Moncloa i, a banda, també ha deixat alguns moments memorables que no han passat desapercebuts pels internautes.





"No sé si Camps continua al PP"

-Rajoy: "Todos los que están en los tribunales ya no están en el PP"

-Carlos Alsina: "Camps sigue en el PP, ¿lo ignora?"

-Rajoy: "Bah. Jeje"... #RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/bWnXHGP9RW — Jesús Cintora (@JesusCintora) 24 de enero de 2018

Els resultats de les eleccions a "la república catalana"

#RajoyEnOndaCero

"Las últimas elecciones en la República de Catalunya"

En dos días Mariano reconocerá por fin que Cuixart, Sánchez, Junqueras y Forn son presos políticos, y el President Puigdemont y Consellers en Bélgica son exiliados políticos.pic.twitter.com/Q4CNbrebTY — Lo Tio Collons (@Lo_Tio_Collons) 24 de enero de 2018

Sobre la igualtat salarial entre homes i dones: "No nos metamos en eso"

La Igualdad no parece ser una prioridad para Mariano Rajoy ... #RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/quqcpuHl0H — eva maría nicolas (@evamaria1972) 24 de enero de 2018

Rajoy, exministre de l'Interior: "Jo d'operacions policials no en sé res"

??El momentazo de #RajoyEnOndaCero:



Rajoy: "Yo de operaciones policiales no sé"

Alsina: "Bueno, ha sido usted Ministro del Interior"



Madre mía... pic.twitter.com/wdfWYQbkK0 — Schuma78 (@Schuma78) 24 de enero de 2018

"Jo no sabia el que passava al PP de València"