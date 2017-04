«El problema és local, però tota la contaminació va a parar al mar»

? En ocasions les problemàtiques locals tenen ressò a un nivell més global, sobretot en l'àmbit del medi ambient. Per a l'ambientòleg Marc Cerdà, que va participar ahir en el debat organitzat per A Contracorrent a Navarcles, «el problema és que hi ha molts punts on hi ha problemes de contaminació», explicava. En aquest sentit, va argumentar que «els residus del Calders van a parar al Llobregat, que ja n'arrossega. I llavors tota aquesta aigua va a parar al mar Mediterrani. A la costa s'acaben acumulant residus de tots els rius», explicava. Cerdà va posar de manifest la quantitat de deixalles que es troben els pescadors de Badalona i Barcelona a la desembocadura del riu Besòs. Aquest expert també va advertir del baix cabal dels rius.