Una delegació de Junts del Bages i Berguedà participa al míting d'Argelers

Diputats, alcaldes, regidors, militants i simpatitzants de Junts del Bages i el Berguedà han participat aquest dilluns en l’acte de campanya celebrat a Argelers amb el candidat de les llistes Junts+Puigdemont, Carles Puigdemont, que ha fet una crida a convèncer a la mobilització perquè cap vot es quedi a casa, afirmant que «Junts+ és l’única opció independentista que pot guanyar» i que «és l’únic vot que pot fer mal de panxa a Madrid». L’àmplia presència de les dues comarques no ha estat només com a assistents, sinó també de participació directa en l’acte.

Així, el secretari d’organització i candidat David Saldoni, exalcalde de Sallent, ha posat l’accent en la qüestió territorial i per això ha advocat per tenir «un bon govern liderat per al president Puigdemont». En aquest sentit, ha assegurat que cal «fer-se respectar, cal tenir una persona que miri cara a cara i sigui capaç de plantar-se a Madrid». I hi afegia que «no hi ha ningú a Catalunya que tingui cap dubte qui pot defensar millor els interessos de país».

També hi ha intervingut l’alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet, qui ha posat en relleu que «no necessitem un govern que estigui al costat de Catalunya [en referència al lema d’Esquerra], perquè al costat de Catalunya hi ha Espanya. Sabem cap on han mirat els que han governat fins ara. Necessitem un govern que estigui no al costat, sinó al servei de la gent d’aquest país, de les famílies i dels municipis».

Per la seva part, el cap de llista de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha assegurat que cal un govern que treballi pel territori i no pas per Madrid: «necessitem que la C-55 sigui una autovia i uns trens que ens posin a 45 minuts de Barcelona. Necessitem un govern com el del president Carles Puigdemont que prengui decisions pensant en els nostres veïns i que no que les prengui en funció dels seus interessos a Madrid».

Finalment, l’alcaldessa de Puig-reig i candidata Eva Serra ha destacat que «aquest 12 de maig necessitem una alternativa, i aquesta no és altre que votar el president Puigdemont perquè és l’únic que pot donar-nos un lideratge valent, decidit i determinat per aconseguir el millor per Catalunya».