La tasca dels músics és imprescindible per a l'èxit dela representació

L'Orquestra 18 de Setembre s'encarrega d'acompanyar els actors durant la representació de Viurem lliures o morirem, la representació teatral que es porta a terme a la col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona. La seva feina és transmetre la por, la tensió o la calma als espectadorss. Tot en el moment precís.



La seva tasca sembla a primer cop d'ull imprescindible, però, com apunta Xavier Ventosa, el director de l'orquestra, abans no hi havia música en directe. «Abans, en els moments de tensió sonava la música de Braveheart. Fa quatre o cinc anys, però, em vaig llançar a compondre la música per a l'obra. Volia que fos 'pel·liculera', com una banda sonora, i havia d'anar lligada al text». Va ser a partir d'aquí que la representació teatralitzada va tenir la seva pròpia partitura musical.

Qui forma el grup



El grup el formen músics de la Banda de Cardona i de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalu-nya, i només poden assajar dos dies amb els actors. «Venim de festa major i no hi ha temps, però la majoria són músics professionals o semiprofessional i no hi ha problema. És una gran experiència dirigir una orquestra així», apunta el director.



Així, en Ventosa i l'orquestra aconsegueixen una sincronia perfecta amb el vídeo i els actors que transporta l'espectador als moments més importants de la història de la vila.