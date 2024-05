Sant Joan constitueix el nou Consell Municipal de Medi Ambient

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha constituït el nou Consell Municipal de Medi Ambient per al mandat 2023-2027. La primera sessió va comptar amb la participació d’una desena de membres i va servir per a recollir aportacions sobre els projectes impulsats per part de la regidoria de Medi Ambient i Acció Climàtica durant els darrers mesos així com per impulsar-ne de nous.

El nou model de recollida selectiva aprovat recentment per part del Ple de l’Ajuntament va ser dels temes que va generar més debat al llarg de la sessió. El conjunt de membres del consell van mostrar de manera àmplia el seu acord amb el model aprovat que combina porta a porta amb tancaments intel·ligents. Tanmateix, creuen que perquè el nou model tingui bons resultats és important arribar a la gent amb una àmplia campanya d’informació, sensibilització i educació. Creuen a més que és important que les entitats i diferents serveis públics presents al municipi donin exemple i promoguin aquesta consciència per una correcta separació dels residus.

D’altra banda, a les portes d’un estiu que es preveu molt calorós, els membres del Consell han reclamat de poder ampliar el verd urbà al conjunt del municipi i la xarxa de refugis climàtics. En aquest sentit, un dels projectes que s’està promovent per part de Voluntàries Mediambientals amb la col·laboració de l’Ajuntament és el Bosquet, un petit bosc urbà que recuperarà vegetació autòctona de la zona al centre del nucli urbà.

El regidor Toni Dorado ha destacat que «la suma i unió d’esforços entre col·lectius diversos que es pot originar a partir del Consell de Medi Ambient pot donar lloc a activitats i projectes innovadors amb molt bons resultats». El regidor ha posat com a exemple el Correcull, activitat prevista per al pròxim diumenge 12 de maig impulsat per VEC i Voluntàries Mediambientals, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Dorado ha fet també una crida al conjunt de veïns i veïnes interessats pel medi ambient perquè entrin a formar part de l’òrgan de participació. «És molt positiu escoltar i tenir en compte el màxim de punts de vista, ja que és la manera que podem garantir que els projectes que impulsem tenen bon resultat i recullen les necessitats i interessos del conjunt de veïns i veïnes». Per tal de formar-ne part les persones interessades poden entrar una instància electrònica a l’Ajuntament mostrant la seva voluntat i incorporant les dades personals.