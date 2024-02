Sant Joan farà recollida porta a porta combinada amb ‘bústies’ intel·ligents

Sant Joan de Vilatorrada apostarà finalment per la recollida de residus porta a porta, però la combinarà amb «bústies» intel·ligents, equiparables als contenidors tancats, a les zones amb més densitat d’habitatges. Després d’analitzar els diferents informes tècnics, l’equip de govern (Alternativa per Sant Joan i Compromís) s’ha decantat per un model mixt que satisfaci totes les particularitats d’un municipi de les seves dimensions. La idea és aprovar la proposta al ple del mes de març perquè es pugui implantar a final d’any o, com a molt estirar, a principi del vinent.

El municipi de Sant Joan disposa, amb el sistema de contenidors convencionals, d’un total de 80 illes amb les diferents fraccions i té un índex de reciclatge de prop del 50%. Per anar cap a un model de recollida avançat, el govern de Sant Joan, a través de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que és qui gestiona la recollida de residus a la població, ha estat estudiant en els darrers mesos quin dels dos principals sistemes d’alt rendiment, el porta a porta o els contenidors tancats, era el més idoni per a la població. El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Joan, Toni Dorado, assegura que, després de considerar els informes, l’experiència d’altres municipis i les aportacions de la ciutadania, han arribat a la conclusió que «el més adient és un model combinat de porta a porta amb tancaments intel·ligents».

Segons Dorado, tot i que els dos models són vàlids per les característiques del municipi, finalment s’han decantat pel porta a porta perquè «és el model que reporta la màxima separació selectiva i té altres avantatges, com l’alliberament de l’espai públic i la generació de llocs de treball». Explica també que el sistema que es proposa està «dissenyat exclusivament pel nostre tipus de municipi». Segons el regidor de Medi Ambient, «Sant Joan té la característica que no té disseminats i és un nucli compacte, però té diferents punts amb edificis amb major concentració habitatges». En aquests punts, «la solució que hem trobat, basant-nos en experiències d’altres municipis, però adaptant-les al nostre, és fer aquesta combinació», subratlla.

D’aquesta manera, en els punts amb una alta concentració de població es posarà «una bústia intel·ligent, un espai equiparable a un contenidor tancat, on només podran accedir les persones d’aquests edificis i que s’obrirà amb una clau». Aquests veïns seguirien el mateix horari i dies de recollida de cada fracció que la resta de la població, que farà porta a porta, i «l’única diferència és que en lloc de deixar un cubell al carrer, deixarien els residus en una bústia tancada, que queda urbanísticament més organitzat, més net i més recollit, i minimitzem l’ocupació de l’espai públic». Així, s’intenta donar solució a inquietuds que s’han detectat durant el procés participatiu que s'ha dut a terme.

En definitiva, segons Dorado, «serà un porta a porta per la gran majoria de la ciutadania, però en aquells punts on detectem que la concentració de cubells pot ser una problemàtica, la solució que proposem és tenir un accés controlat amb aquests tancaments intel·ligents». Aquest és un sistema que ja s’utilitza, de manera similar a la que proposa Sant Joan, en altres municipis grans com és el cas de Manlleu, a Osona, que combina el porta a porta amb espais tancats en els barris amb concentració d’edificis grans.

El regidor assegura que «a nosaltres ens agradaria que Sant Joan fos, a la llarga, un exemple perquè aquells municipis que es plantegin fer un canvi de model ens puguin agafar de referència, perquè és un sistema que es dissenya amb les característiques pròpies del municipi, però que és adaptable a d’altres».

La proposta d’implantar el model combinat es va presentar ahir a la tarda a la Junta de portaveus i es preveu aprovar al ple municipal del mes de març. Si l’aprovació tira endavant, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ja podrà iniciar la redacció del plec de condicions per al contracte. El govern treballa amb la idea de poder implantar el model aquest mateix any o, a molt estirar, a principi del vinent.

Suport de l’Agència de Residus

La proposta de Sant Joan compta amb el suport tècnic i econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya. En aquest sentit, el seu director, Isaac Peraire, apunta que «el porta a porta té un avantatge molt gran, que és que s’emmotlla a cada municipi segons les seves característiques, i segur que donarà uns molt bons resultats al segon municipi del Bages». Destaca també el fet que ja hi hagi 325 municipis catalans que apliquin aquest sistema, alguns dels quals de grans dimensions, com Manlleu, «amb uns resultats espectaculars amb un any d’aplicació» i assegura que «els contenidors intel·ligents són un gran suport al porta a porta».