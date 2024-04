Un cotxe bolca a Sagàs, sense ferits, però amb una pèrdua important de benzina a la calçada

Un vehicle que circulava per la C-62, al terme municipal de Sagàs (Berguedà) en direcció cap a Vic, ha bolcat lateralment, aquest matí, per causes que es desconeixen. A conseqüència de l'accident, l'avís del qual s'ha donat quan faltaven cinc minuts per a 3/4 de 9 del matí, ha començat a sortir gasolina del vehicle, amb el perill que això comporta. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 24.4.

L'únic ocupant ha resultat il·lès i, de fet, quan ha arribat el SEM, ja era fora de cotxe i l'han vist caminant per la carretera, se suposa que per anar a demanar ajuda. Fins al lloc dels fets també s'hi ha arribat una dotació dels Bombers de Prats de Lluçanès, que s'han encarregat de segellar amb escuma la fuita important de benzina a la calçada, fer desconnexió de les bateries, retirar el vehicle i netejar la calçada.

A Alp, ahir divendres, a les 10 de la nit i 44 minuts, es va donar l'avís d'un accident entre dos cotxes a la GIV-4082. L'accident va resultar amb un ferit que va ser traslladat a l'Hospital de Puigcerdà.