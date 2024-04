Obre a Barcelona el basar que ven tot el que es viralitza a TikTok

Si aquest dissabte vas a comprar per la Diagonal, potser et trobes una cua més llarga que la carta de Pedro Sánchez defensant a la seva dona, i no saps a què es deu tant de renou, males notícies: estàs passat de moda. Dimecres va aterrar al popular vial Normal, la botiga de cosmètica i tendències amb més ganxo de TikTok.

Si no la coneixes és que no et passeges massa per la ‘app’. Aquest basar danès ‘low-cost’ és imant d' ‘influencers’, que parlen constantment dels seus productes, fins i tot sense promoció pagada (o això diuen). Són productes bons i barats, asseguren. O, com diu l'eslògan de la marca, productes normals a preus anormals. Fins i tot l'han arribat a descriure com l'Ikea de la cosmètica (en part perquè, igual que Ikea, el catàleg de la qual no es limita a mobles, en Normal hi ha també de tot).

Normal va arribar a Espanya a finals de 2023. Des de llavors ja tenen gairebé una quinzena de botigues obertes, i més que hi ha en camí. Un desplegament de mitjans increïble que només s'explica per la bogeria que causa a TikTok. La botiga de Barcelona, en el 445 de l'avinguda Diagonal, és la primera de la ciutat —encara que no de Catalunya, ja que ja va obrir una a Mataró Parc—. Pròximament inauguraran una altra en La Maquinista (Potosí, 2), l'obertura de la qual està programada per al divendres, 3 de maig.

La botiga promet ser un èxit. En el seu primer dia amb la persiana aixecada ja ha rebut a centenars de fans. I sembla que en vindran molts més, perquè el pelegrinatge tiktoker està assegurat: compten amb més de 40 mil seguidors tant a Instagram com a TikTok. A més, una de les principals característiques és la constant renovació del seu catàleg. És la filosofia de l'empresa: que el client sempre tingui “una experiència nova i única”, asseguren. Per això, sempre estan mirant què triomfa a TikTok. Producte que es viralitza a la xarxa, producte que porten a les seves prestatgeries. De fet, fins tenen seccions dedicades a això.

Quan els ‘influencers’ fan ‘hauls’ de Normal (és a dir, ensenyar el que han comprat), la seva cistella de la compra és més variada que els pactòmetres de Ferreras en campanya electoral. Des de menjars virals —com els cogombrets— fins a “imprescindibles” de la llar, passant, òbviament, pel maquillatge i productes d'higiene personal. El cel per a les persones crònicament ‘en línia’.