Territori farà extensiva als motoristes la futura gratuïtat de l’autopista

Els motoristes també podran circular gratuïtament per l’autopista Terrassa-Manresa (C-16) quan, a partir d'aquesta tardor s’apliqui en aquesta via ràpida la nova modalitat de descomptes anunciada pel Govern el 18 de març passat. Aquesta pròxima versió (gratuïtat en dies laborables si es fa un trajecte d’anada i tornada en un temps màxim de 24 hores) és, a la pràctica, una modificació de les bonificacions que la Generalitat va començar a aplicar el gener del 2016 i que ha anat variant i ampliant al llarg d’aquests 9 anys (en distància, en franges horàries i en percentatge de descompte, incloent-hi l’anomenada Ronda de Manresa gratuïta). Però cal tenir present que, des que es van implantar fins ara, sempre han estat adreçats exclusivament als vehicles de tipus II. És a dir, turismes, furgons i furgonetes. Per tant, n’han quedat exclosos tant els vehicles pesants com les motos (no passa el mateix amb els descomptes que s’apliquen des del 1999, que sí que abasten totes les categories).

Aquest fet havia motivat queixes dels usuaris de motocicletes, que se sentien discriminats pel fet que no poguessin optar a aquestes bonificacions pel fet d’utilitzar aquest tipus de vehicle per als seus desplaçaments habituals, oimés ara que s’obrirà la porta a la gratuïtat en tot el recorregut, encara que sigui amb unes condicions acotades.

Aquesta discriminació quedarà ara resolta. Segons han explicat a Regió7 fonts de la Generalitat, les motocicletes tindran a partir de la tardor els mateixos avantatges en els descomptes que els turismes. En el marc de la modificació concessional que el Govern està tramitant per fer viable aquesta gratuïtat dels trajectes que es consideren de mobilitat obligada i que inclourà els qui facin l'anada i tornada en un marge de 24 hores (encara que no sigui el mateix dia), s’introduirà també una modificació per incloure-hi, finalment, les motos. Això sí, com en el cas dels cotxes serà necessari que també disposin d’un sistema de pagament dinàmic (teletac o l’aplicació de mòbil Satelise) per poder accedir a aquests descomptes, ja que és el dispositiu que, mitjançant els detectors instal·lats, permet controlar que els trajectes que s’han fet s’ajusten a les condicions de les bonificacions.

Com es deia a l’inici, aquesta ampliació cap a més vehicles es farà aprofitant el nou cop de timó que el departament de Territori de la Generalitat va anunciar fa un mes i mig amb el propòsit de millorar la mobilitat viària al sud del Bages i en el qual assegura que ja està treballant: es tracta de fer completament gratuït el peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell de dilluns a divendres, sempre que el retorn del trajecte es faci en menys d’un dia.

El que s’aplicarà serà un descompte del 100%, acotat com es deia a dies laborables, per a qualsevol trajecte que es faci passant pel peatge de Sant Vicenç/Castellbell. Tant si es passa pel peatge central (troncal), en direcció nord o sud, com si es fa pel lateral, en qualsevol dels sentits. I aquesta gratuïtat es farà efectiva sempre que es faci un trajecte tant d’anada com de tornada, i que aquest es produeixi en menys de 24 hores de diferència (encara que siguin dies diferents. Per exemple, marxar al vespre i tornar quan ja és la matinada de l'endemà).

Per accedir-hi hi haurà un requisit important. A banda de disposar, com es deia, d’un dispositiu de pagament dinàmic, en aquest cas serà necessari també fer un registre previ de la matrícula del vehicle a través de la web d’Autema.

Perquè, de fet, el que farà el sistema és cobrar el peatge i fer-ne el retorn quan ha detectat que el trajecte de tornada s’ha fet dins de les 24 hores. No hi ha cap limitació a l’usuari per lloc de residència. Amb aquest mesura es vol afavorir la «recurrència», és a dir, que els usuaris que segurament diàriament han de fer recorreguts d’anada i tornada per estudis o feina i que ara no utilitzen aquesta via pel seu preu, però que amb el nou descompte del 100% poden passar-se a aquesta via.

D’altra banda, per als vehicles que no facin aquest pas pel peatge d’anada i tornada en menys de 24 hores, de dilluns a divendres no festius tindran un descompte del 40,47% (sempre que portin teletac o Satelise) en hora punta (de 2/4 de 7 a 2/4 d’11 del matí, i de 5 a 9 de la tarda).

L'anomenada Ronda de Manresa es manté com fins ara. És a dir, per a aquests recorreguts ja són i seguiran sent gratuïts, amb l'avantatge que s'hi pot accedir en aquest cas amb el registre de matrícula (sense necessitat de teletac o satelise), passant per les barreres específiques que hi ha habilitades des del gener de l'any passat.

D’altra banda, es mantenen en els mateixos termes els descomptes actuals per a vehicles amb alta ocupació (bonificació del 40%) i de zero i de baixes emissions (30% i 75% respectivament).

