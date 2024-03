L'autopista serà gratuïta per als cotxes que vagin i tornin en menys de 24 hores

El departament de Territori de la Generalitat ha decidit donat un nou cop de timó en el propòsit de millorar la mobilitat viària al sud del Bages, amb una nova proposta de caràcter general però amb una novetat molt rellevant. El punt més destacat recau sobre l’autopista Terrassa-Manresa (C-16), on el que es farà ara és fer completament gratuït el peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell de dilluns a divendres, sempre que el retorn del trajecte es faci en menys d’un dia.

Aquesta novetat l’ha presentada aquest dilluns al migdia la consellera Ester Capella a Manresa, on ha mantingut una trobada amb alcaldes i presidents comarcals de l'àrea central. Per concretar aquesta novetat principal. El que s’aplicarà serà un descompte del 100%, acotat com es deia a dies laborables, per a qualsevol trajecte que es faci passant pel peatge de Sant Vicenç/Castellbell. Tant si es passa pel peatge central (troncal), en direcció nord o sud, com si es fa pel lateral, en qualsevol dels sentits.I aquesta gratuïtat es farà efectiva sempre i quan es faci un trajecte tant d’anada com de tornada, i que aquest es produeixi en menys de 24 hores de diferència (encara que siguin dies diferents. Per exemple, marxar al vespre i tornar quan ja és la matinada del dia següent).

ACN

Com funcionarà?

A partir d’aquest punt, calen les concrecions tècniques. Quins vehicles hi tindran accés? Com fins ara amb les bonificacions que s’han anat aplicant en els últims anys, els de tipus II. És a dir, turismes, furgons i furgonetes. I què caldrà per tenir accés a aquests descomptes? Serà necessari fer un registre previ de la matrícula del vehicle a través de la web d’Autema, però per si sol això no és suficient, sinó que cal igualment portar un dispositiu de pagament dinàmic (teletac o aplicació Satelise).

Perquè, de fet, el que farà el sistema és cobrar el peatge i fer-ne el retorn quan ha detectat que el trajecte de tornada s’ha fet dins de les 24 hores. No hi ha cap limitació a l’usuari per lloc de residència. Amb aquest mesura, segons ha destacat la consellera, es vol afavorir la «recurrència», és a dir, que els usuaris que segurament diàriament han de fer recorreguts d’anada i tornada per estudis o feina i que ara no utilitzen aquesta via pel seu preu, però que amb el nou descompte del 100% poden passar-se a aquesta via.

D’altra banda, per als vehicles que no facin aquest pas pel peatge d’anada i tornada en menys de 24 hores, de dilluns a divendres no festius tindran un descompte del 40,47% (sempre que portin teletac o Satelise) en hora punta (de 2/4 de 7 a 2/4 d’11 del matí, i de 5 a 9 de la tarda).

Aquestes novetats s’aplicaran a partir de la tardor, però el Govern actual ha garantit que tiraran endavant, perquè ara s’engegarà el procés administratiu per, d’acord amb la concessionària, fer-lo efectiu.

autopista Terrassa-Manresa en un dels trams de Castellbell i el Vilar / ARXIU/DAVID BRICOLLÉ

L'anomenada Ronda de Manresa es manté com fins ara. És a dir, per a aquests recorreguts ja són i seguiran sent gratuïts, amb l'avantatge que s'hi pot accedir en aquest cas amb el registre de matrícula (sense necessitat de teletac o satelise), passant per les barreres específiques que hi ha habilitades des del gener de l'any passat.

D’altra banda, es mantenen en els mateixos termes els descomptes actuals per a vehicles amb alta ocupació (bonificació del 40%) i de zero i de baixes emissions (30% i 75% respectivament).

Un altre anunci destacat d’aquesta de la consellera en aquesta trobada amb alcaldes i presidents comarcals de la Catalunya Central és que el departament encarregarà durant aquesta primavera un conjunt d’estudis per analitzar les fórmules jurídiques i econòmiques que permetin «valorar la reversió de la concessió del peatge de la C-16». És a dir, un possible rescat, d’una concessió a la qual ara mateix li queden 12 anys de vida (finalitza el 2036).

Aposta per la vinyeta

La consellera de Territori ha argumentat que la voluntat del Govern és anar més enllà i «implantar a tota la xarxa de vies d’alta capacitat de Catalunya, independentment de la titularitat, el sistema de vinyeta, seguint els criteris de qui més usa i més contamina, més paga». Aquest model permetria a Catalunya millorar la gestió de la mobilitat, finançar el manteniment de totes les vies d’alta capacitat catalanes i també potenciar la mobilitat sostenible, tot invertint en el transport públic els recursos que ara es destinen a aquestes infraestructures. Així, Capella ha reiterat la necessitat que l’Estat aprovi la vinyeta i, «mentre no l’apliqui, li reclamarem a l’Estat el cost que li suposa a la Generalitat fer gratuïta aquesta barrera».

La fórmula de descomptes que s’aplicaran a partir d’aquesta tardor s’ha estimat que tindran un cost (la compensació a la concessionària) d’uns 4 milions d’euros anuals.

Estratègia compartida per la mobilitat

Capella ha fet aquest anunci en la presentació a Manresa de l’Estratègia de la Mobilitat del Bages a alcaldes i alcaldesses de la comarca, així com del Berguedà, el Moianès, i el Solsonès, «una estratègia que vol ser compartida entre el Govern de la Generalitat, el consell comarcal del Bages i els ens locals per abordar la mobilitat des d’un punt de vista transversal, des de la viària i ferroviària, sense deixar de banda la mobilitat activa, aquella que es fa a peu o en bicicleta, i el transport públic», ha assenyalat.

En la línia d’avançar en un nou model de governança pel que fa a la mobilitat al Bages i d’atendre a les seves especificitats, la consellera de Territori ha anunciat que el Govern crearà la Taula de Mobilitat del Bages, que es constituirà durant aquest abril. A més del Govern, hi participaran el Consell Comarcal, el món local i agents econòmics i socials de la comarca. Actualment, el Bages està inserida en la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central.