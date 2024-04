El PSOE fa un últim i massiu intent en la seva seu perquè Sánchez no dimiteixi: "President, val la pena que guanyin els bons"

A La plana major del PSOE s'ha conjurat aquest dissabte per evitar la marxa de Pedro Sánchez, que dimecres va anunciar que es donava cinc dies per decidir si deixava el càrrec. En una reunió del Comitè Federal que ha aplegat a centenars de persones a les portes de la seu del partit a Madrid, la vicesecretària general María Jesús Montero ha llançat una resposta pública a la carta on Sánchez deia que no sabia si volia seguir després dels atacs contra la seva dona, Begoña Gómez. "Et necessitem, necessitem al millor líder, al president més valent, enèrgic, decidit i humà. Sí, val la pena que guanyin els bons", ha dit Montero en un discurs on ha reivindicat també a la dona de Sánchez i ha fet una apel·lació al líder del PSC, Salvador Illa.

El comitè d'aquest dissabte, que no ha comptat amb l'assistència del president espanyol, ha aplegat a diversos ministres, càrrecs orgànics socialistes i dirigents territorials com el mateix Salvador Illa, que ha interromput la campanya catalana per anar a Ferraz. Davant tots ells, i enmig d'una notable expectació mediàtica, Montero ha admès que la reunió era no es donava "en circumstàncies normals" per la decisió de Sánchez de retirar-se per reflexionar sobre el seu futur.

"Que ser valent no surti tan car, que les veritats no tinguin complexos, que les mentides semblin mentides i que el cor no passi de moda", ha manifestat Montero. La vicepresidenta ha carregat també contra la dreta i l'extrema dreta, a qui ha acusat d'atacar al president "sense límits. "La guerra contra Pedro Sánchez i el seu entorn va començar fa una dècada, el mateix dia que el PSOE l'escull de secretari general", ha remarcat referint-se a les informacions de diversos mitjans que recorden avui àudios antics de l'excomissari José Manuel Villarejo.

Segons han publicat 'El País' o 'La Vanguardia', Villarejo va assegurar al número dos del ministeri de l'Interior en aquell moment, Francisco Martínez, que tenia material sobre "Pedro" que podria perjudicar-lo. En concret, elements relacionats amb el pare de Begoña Gómez, a qui es vinculava amb unes "saunes de pilinguis". D'acord amb les gravacions que va fer el mateix Villarejo, el material sobre les "saunes" del pare de Gómez podria ser "mortal" per a Pedro Sánchez. "Això mataria a qualsevol que va amb la banda del 'rotllo' feminista", va assegurar el número dos d'Interior.

"Prou de mentides, de rumors falsos, de violència verbal sense aturador", ha clamat Montero en un discurs que el partit ha difós amb pantalles gegants instal·lades al carrer Ferraz. A parer seu, fa anys que la dreta espanyola va abandonar el "cordó sanitari" que aïllava la ultradreta i res fa pensar que pensin retrocedir. "Tenen raons per estar frustrats, no ostenten el poder que creuen que els pertany, i no tenen un gran projecte de país", ha insistit. A això, ha dit, s'hi afegeix la "falta d'empatia" que, segons ella, ha exhibit el PP d'ençà que Sánchez va anunciar que necessitava pensar si "valia la pena" seguir al càrrec malgrat els atacs i acusacions contra la seva dona.

"Begoña, estem amb tu"

Un dels moments que més aplaudiments pel comitè ha sigut quan Montero ha mostrat el seu suport a la dona del president, a qui un tribunal de Madrid va obrir diligències aquesta setmana per un presumpte delicte de tràfic d'influències. "Begoña, companya, estem totes amb tu, totes", ha assegurat la vicepresidenta. Tot seguit, ha apuntat que les dones espanyoles saben el que costa desenvolupar una carrera professional, les renúncies que suposen i la sensació de ser "mirades amb lupa".

"No volem que se'ns torni a arraconar a casa o se'ns anul·li professionalment. No volem que se'ns usi com a diana per sector masclistes que no han entès res del que significa la igualtat", ha reblat Montero. Així mateix, ha dit que per Gómez, i per totes les dones, cal aturar l'assetjament. "No hi ha dret que els nostres familiars, les persones que estimem, siguin víctimes de les màquines del fang. No!", ha exclamat la vicepresidenta espanyola.

Missatge a Illa

Abans d'acabar, Montero ha llançat un missatge en clau catalana. En plena campanya de les eleccions del 12-M, la número dos del PSOE ha dit que és el moment de "recollir el fruit" de la "responsabilitat" i la constància que representen Salvador Illa i el PSC. "Salvador, volem veure't de president a Catalunya amb Pedro Sánchez de president del govern. Força, força per governar", ha apuntat la vicepresidenta. Illa, present al comitè, ha fet també un discurs on ha apostat per acompanyar al líder del PSOE en el seu procés de reflexió. "Res em farà més il·lusió, Pedro, que comptar amb la teva presència com més aviat millor", ha resolt.