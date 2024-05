Obertes les inscripcions per a les primeres activitats del TecnoBages 2024

L’espai d’innovació i tecnologia, que forma part de la fira multisectorial ExpoBages, començarà el dijous 23 de maig les activitats ubicades a la plaça Sant Domènec amb tallers i ponències orientats a un públic més específic i que necessiten inscripció prèvia

Els dies 24, 25 i 26 de maig el centre de Manresa acollirà una nova edició de l’ExpoBages. Uns dies abans, però, s’iniciarà un apartat amb entitat pròpia dins de la fira, el TecnoBages, que durant tota la setmana aproparà la tecnologia i la innovació a tots els públics. Des de dilluns 20 fins al divendres 24, el TecnoBages oferirà activitats dirigides a un públic de perfil professional amb tallers, ponències i trobades del sector. Així, a partir del dijous 23, la plaça Sant Domènec es convertirà en el centre neuràlgic de l’esdeveniment amb dues carpes geodèsiques i un espai exterior complementari, que tindran una programació de caràcter més lúdic a partir de divendres a la tarda i fins diumenge 26, amb activitats per a tota la família.

El programa del TecnoBages està impulsat per l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i ProManresa, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona i es basteix amb la col·laboració de MNACTEC, Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC, UPC Manresa, UManresa, TIC Bages, Agenda Compartida de Manresa-Bages, la Biblioteca del Casino i Eurecat.

Properament, es donaran a conèixer la resta de novetats i el programa complet tant del TecnoBages com de la 42a fira multisectorial ExpoBages.

Les activitats programades per a les primeres jornades del TecnoBages, i de les quals ja estan obertes les inscripcions, són les següents:

DIMECRES 22 DE MAIG

Intel·ligència Artificial i recerca de feina

En aquesta formació entendrem l’ús de la Intel·ligència Artificial com a eina d’optimització en la recerca de candidats i com ha canviat els processos de selecció.

Taller adreçat a persones en recerca de feina.

Ponent: Fundació Pere Tarrés

Lloc: ProTreball (C. Verge de l’Alba, 5-7)

Horari: De 9 a 13 h

Durada: 4 h

Inscripció prèvia: ProTreball (tel. 93.877.64.90 o protreball@ajmanresa.cat)

Organitza: ProManresa

DIJOUS 23 DE MAIG

Evolució de la IA: dels fonaments als Models generatius en el context industrial

Quin paper juga i jugarà la intel·ligència artificial en la indústria? Una oportunitat per aprofundir i explorar el futur de la IA en les nostres empreses.

Ponent: Tetiana Klymchuk, doctora en Matemàtiques, professora del Màster Executiu en Analítica Avançada i Data Science de la UIC i experta en intel·ligència artificial.

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Descobreix

Horari: De 9.30 a 11 h

Durada: 1,5 h

Inscripció prèvia: Cambra de Comerç de Manresa (tel. 93.872.42.22 o goviedo@cambramanresa.org)

Organitza: Cambra de Comerç de Manresa

Connecta’t amb seguretat

Taller digital adreçat a persones grans on s’explicarà el funcionament d’eines digitals, com fer tràmits de manera segura, etc.

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Explora

Horari: De 10 a 12 h

Durada: 2 h

Inscripció prèvia: www.firamanresa.cat/expobages o Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major,10)

Organitza: UPC Manresa

SISS-Manresa (Sistema Integrat Social i Sanitari), la tecnologia al servei de les persones. Agenda Compartida en Salut i Social Manresa Bages

Coneix i totes les solucions innovadores d’atenció en cures a les persones dependents i vulnerables del projecte Serveis integrals de Salut i Social (SiSS), promogut per la Fundació Althaia, l'Ajuntament de Manresa, UManresa, Sant Andreu Salut, l'Institut Català de Salut (ICS) i el Departament de Salut.

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Descobreix

Horari: De 18 a 19 h

Durada: 1 h

A càrrec d’Agenda Compartida de Manresa-Bages

Afterwork del sector de les TIC

Espai de trobada de les empreses TIC del Bages.

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Explora

Horari: De 19 a 21 h

Durada: 2 h

Inscripció prèvia: Cambra de Comerç de Manresa (tel. 93.872.42.22 o goviedo@cambramanresa.org)

Organitza: TIC Bages

DIVENDRES 24 DE MAIG

Com incorporar la Intel·ligència Artificial Generativa en el teu negoci: eines i debat de tendències

La intel·ligència artificial (IA) generativa ofereix un potencial immens per transformar la creativitat, la productivitat i la presa de decisions dins dels negocis.

Formació per a empreses i emprenedors.

Ponent: Aida Àngel Basela, llicenciada en Comunicació Audiovisual. Màster en creativitat i estratègia en publicitat. Amb més de 25 anys d’experiència en el sector de la comunicació i el màrqueting digital

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Explora

Horari: De 9.30 a 13.30 h

Durada: 4 h

Inscripció prèvia: https://www.promanresa.cat/empresa/menu/5365-formacio-per-a-emprenedors-i-empreses

Organitza: ProManresa

Com fem evolucionar i progressar el sector agroalimentari? Ús i aplicació d’eines que permetin l’adaptació i desenvolupament de les empreses agroalimentàries

L’agroalimentació és un sector estratègic i capdavanter dins de l’economia catalana, de la mà d’empreses com Raw Data, Poseidona, Casa Amella i Culture Values coneixerem com incorporen la innovació i la tecnologia com una eina fonamental en el sector.

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Descobreix

Horari: De 9.30 a 11.30 h

Durada: 2 h

Inscripció prèvia: PIMEC Catalunya Central (tel. 93.875.22.40 o pimec.catc@pimec.org)

Organitza: PIMEC

Makey Makey

Taller familiar on combinarem la tecnologia amb la creativitat d’una manera única i divertida.

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Explora

Horari: De 17.30 a 19.30 h

Durada: 2 h

Per a infants entre 8 i 13 anys

Inscripció prèvia: www.firamanresa.cat/expobages o Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major,10)

A càrrec d’Edukem-nos

Robots de lego amb Mindstorm

Aprèn a crear una joguina. Anima’t a muntar, programar i jugar amb robots de Lego Mindstorm.

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Descobreix

Horari: De 17 a 20 h

Durada: 3 h

Per a infants entre 10 i 15 anys

Inscripció prèvia: www.firamanresa.cat/expobages o Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major,10)

Organitza: UPC Manresa

Lab sobre rodes - Tecnolab

Volem acostar el coneixement científic descobrint i experimentant amb la ciència i la tecnologia.

Lloc: Plaça Sant Domènec. Espai Experimenta

Horari: De 17 a 19 h

Per a infants entre 8 i 13 anys

Organitza: UManresa

Clowncientífics

Espectacle familiar on mitjançant l’experimentació i el joc aprendrem conceptes científico-tecnològics.

Lloc: Plaça Fius i Palà. Espai Sorprèn-te

Horari: De 18.30 a 19.30 h

Durada: 1 h

A càrrec de Big Van Ciència