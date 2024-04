L'església de la Mare de Déu de la Torreta inaugura la seva nova plaça aquest diumenge

L'església de la Mare de Déu de la Torreta, situada entre els municipis de Navès i Montmajor inaugurarà aquest diumenge la nova plaça dels Nobles Fundadors que s'hi ha construït al davant, en el marc de la Festa Major de la Torreta, que té lloc demà diumenge. L'obra ha estat fruit de la col·laboració entre aquests dos consistoris, i va ser impulsada i, fins i tot, construïda pel conjunt de veïns del territori, per posar en valor la importància d'aquest patrimoni.

Les obres han consistit a aixecar la paret de la nova plaça, arranjant i millorant els entorns i assegurant especialment la part de sol ixent de la capella, fent-hi una vorera empedrada que toca als camps del voltant. El projecte es va dissenyar fent sortir la plaça des de dins la capella, com un signe d’acollida.

La intervenció està dedicada a Arnau Mir de Tost i Arsenda d’Àger, els nobles que, segons consta en dos pergamins trobats l'any 1997, van portar terra de Terra Santa i altres relíquies amb què van fundar l’església de la Mare de Déu de la Torreta.

La inauguració també comptarà amb l'actuació dels dansaires de la Torreta que exhibiran el seu ball de cascavells a la nova plaça.

Aquesta actuació segueix una tendència dels veïns que consisteix a impulsar millores per la recuperació i la salvaguarda del seu patrimoni. Fa a prop de tres anys que van començar a promoure accions com la restauració de la parròquia de Sant Feliu de Lluelles, seguit de l’antic cementiri de Tentellatge i l’actuació per assegurar l’estructura de la mateixa capella de la Torreta, que es va fer l’any passat.