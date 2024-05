A Manresa cal esperar-se 194 dies de mitjana per una llicència d’obra major

La insistència del grup municipal de Junts per Manresa perquè el govern municipal respongués a la pregunta de quin és el període de temps mitjà per a l’atorgament de les llicències d’obres majors que se sol·liciten a l’Ajuntament va tenir premi: 194 dies.

Això sí, aquest seria el temps «brut», segons va afirmar el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso, que va diferenciar entre el temps total de la tramitació i el que transcorre estrictament dintre de l’Ajuntament.

Així els 194 dies són el còmput total mentre que el temps que depèn exclusivament de l’Ajuntament és de 123 dies, el que vol dir que un 63% del temps passen per tràmits interns i el 37% per externs.

En un ple anterior, el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències va defensar que segons les darreres dades disponibles, sobre temps de resposta a diferents ajuntaments, el 2021, l’Ajuntament de Manresa «es trobava a la quarta posició entre municipis de més de 80.000 habitants», amb un període mitjà de 5,7 mesos.

El nou càlcul aporta un període mitjà de 6,4 mesos, però no es va referenciar amb relació a altres municipis.

Jesús Alonso va afirmar que els temps de resposta "semblen prudentment raonables, però, inevitablement els hem de considerar manifestament millorables".

Jesús Alonso va explicar que el temps extern té a veure amb les esmenes requerides per l’Administració, «que són moltes», al promotor i als tècnics, i a la necessitat d’emissió d’informes d’altres administracions i, si calen, la disposició de diversos terminis d’audiència.

Tota l’anàlisi manual

El regidor de govern va afirmar que per poder facilitar la dada de 194 dies i 123 dies «hem fet tota l’anàlisi manual. Estem treballant informàticament per tenir aquestes dades mecanitzades i de forma constant, però no ho hem aconseguit encara».

Alonso va afegir que l’Ajuntament no disposa de personal d’estudi i anàlisi, «ja ens agradaria», va dir. «El problema que tenim és que les mateixes persones que estan informant les llicències són les que realitzen aquesta anàlisi. Així que cada vegada que demanem una anàlisi d’aquest tipus estem paralitzant el servei. Hem de fer les anàlisis imprescindibles, les que siguin més útils i les que tinguin més criteri».

Alonso va explicar que en aquestes condicions no era gens fàcil saber l’evolució dels darrers 10 anys, perquè «repercutiria negativament en el bon objectiu de l’atorgament de llicències».

Va puntualitzar que «no estic dient pas que no farem aquesta anàlisi sinó que el farem de la manera més pautada que ens permeti el servei i en el moment que estigui disponible».

El regidor de govern va afirmar que «el termini mitjà no té massa sentit estadístic en aquest cas, perquè estem comparant pomes amb peres». Va dir que dintre del mateix sac «tenim des de rehabilitacions amb o sense ampliació i amb o sense enderroc a canalitzacions que encara que siguin obres majors no tenen ni la mateixa complicació ni són homogènies ni homologables».

I va afegir que «aquesta xifra màgica no té massa sentit en si mateixa. És com una xifra distòpica. No és que ho digui jo sinó tots els tècnics que estan analitzant aquestes coses».

Essencial per avaluar el servei

Per la seva part, el president del grup de Junts, Ramon Bacardit, va afirmar que disposar d’aquestes xifres és «essencial perquè permet avaluar el servei que estem donant».

Va dir que després d’escoltar les paraules del regidor es podria sentir culpable d’haver col·lapsat o retardat durant unes hores la feina essencial, que és atorgar llicències «i entenc que molesti, però disposar de les dades evidentment és molt important. I el servei de llicències no té els recursos que hauria de tenir, tot i ser un servei essencial en un ajuntament».

Li va demanar si quan presentin una proposició per reforçar el servei la votarà a favor.

I el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències va respondre que està previst que s’incorporin un parell de persones més i que la provisió sigui la correcta.