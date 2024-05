El City de Guardiola, insaciable: conquesta la seva quarta Premier consecutiva

El Manchester City de Pep Guardiola és com una bèstia insaciable. No deixa mos pels altres. Aquest diumenge s'ha embutxacat una nova Premier i en van ja quatre consecutives, tot un rècord perquè cap club l'ha aconseguit abans. Necessitava guanyar en l'Etihad al West Ham davant els seus, que van pintar de blau l'estadi, i va posar sobre la taula la voracitat que se li pressuposava. Un concloent 3-1 va posar en marxa la festa a Manchester, que és anual des que gaudeixen del tècnic bagenc.

Són quatre Premier seguides i sis de les últimes set per a l'equip que dirigeix Guardiola, el més insaciable, exigent i ambiciós dels entrenadors, a part del més decisiu. Suma vuit temporades a Manchester, el doble que a Barcelona, i ha instal·lat al club ‘cityzen’ en el lloc que en el passat llunyà van ocupar el Manchester United o el Liverpool: el tron indiscutit, el referent absolut. Domina sense fissures la lliga anglesa.

Foden obre la veda

Va arribar la Premier a l'última jornada amb l'Arsenal de Mikel Arteta bufant en el clatell del City. No obstant això, el campió va saltar a la gespa a aixafar al West Ham. Només li valia la victòria per a dependre de si mateix i Foden, el futbolista més en forma aquest curs, va treure l'urpa al cap de dos minuts i va tornar a fer-ho un estona després. 19 gols en 35 partits.

Va ser un monòleg (es va aconseguir el 83% de possessió) fins que l'equip londinenc va retallar diferències abans del descans, animant la tarda i indignant a Guardiola, que va passar de la placidesa a l'agitació momentània. Rodri va tornar a calmar les aigües poc després d'iniciar-se la segona part després que el City maregés al West Ham amb el seu joc combinativo (m. 59). Celebració màxima en l'Etihadd, amb invasió de camp inclosa.

"És molt difícil expressar amb paraules el que hem fet avui. Cap equip l'ha fet mai i pots veure el que significa per als aficionats i per a nosaltres. Hem treballat tot l'any per a aquest moment. Ara podem dir que som el primer equip a guanyar quatre lligues seguides", va manifestar Foden eufòric, sobrenomenat The Sniper (el francortirador), per la seva facilitat a obrir el marcador. "Mai m'avorreixo de guanyar, sempre vols aquest sentiment. Quan ganes una mica no hi ha millor sensació. Vull continuar guanyant tant com pugui", va asseverar.

L'Arsenal, per part seva, va aconseguir guanyar el seu partit davant l'Everton (2-1) amb sofriment. No va haver-hi festa a Londres, encara que sí un reconeixement per part dels seguidors. Sí que es va viure una, de comiat, a Liverpool. Adeu a Jürgen Klopp després de nou campanyes. Brutal homenatge en les graderies al carismàtic tècnic alemany, que ha promès un any sabàtic.