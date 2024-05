Parker impulsa el Barça a una victòria molt soferta (96-86)

El Barça ha sumat el primer punt de la seva eliminatòria contra el Lenovo Tenerife després de guanyar per 96-86 un partit que havia arrencat bé i que s'ha anat complicant. L'actuació de l'estatunidenc Jabari Parker, ben ajudat pels triples d'Àlex Abrines, ha servit per desempallegar-se d'un conjunt canari en què els 34 punts de l'escorta Kyle Guy han estat a punt de ser determinants.

L'equip de Roger Grimau s'ha escapat a l'inici impulsat pel jugador d'Illinois i per un triple de l'habitualment infrautilitzat Joel Parra. Guy intentava mantenir amb vida els seus, però els locals anaven al primer descans amb dotze punts de marge (28-16).

De tota manera, i com sol passar aquesta temporada, aquesta distància, que ha crescut fins al 35-19 amb un triple de Laprovittola, no ha estat suficient. Malgrat que el Lenovo trobava a faltar Shermadini i Doornekamp, Guy seguia amb la seva exhibició i ha situat el seu equip a un punt alhora que Hernangómez no disposava de minuts en els locals.

La segona meitat ha estat igualada. S'han repetit empats a 63, a 66 i a 72 alhora que el pivot madrileny, amnistiat, feia mal a la zona. El Barça assolia cinc punts de renda (80-75), però sorgia Marcelinho i, entre ell i Guerra, donaven avantatge als seus a falta de cinc minuts (80-81).

En aquest moment ha sorgit Parker amb una esmaixada i ha tornat a liderar la recta final de partit. Entre ell, l'aportació dels txecs Satoransky i Vesely i un triple d'Abrines, han obert el forat definitiu. Dijous, segon capítol a La Laguna.